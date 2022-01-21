威海灣一號沉艦遺址 山東列水下文保區

山東省文化和旅遊廳（山東省文物局）20日召開新聞發布會，公布「威海灣一號」沉艦遺址基本確認為北洋海軍旗艦「定遠」沉艦殘骸遺址，已納入山東首批水下文物保護區。山東也成為繼廣東之後中國第二個公布水下文物保護區的省份。

中新社報導，「威海灣一號」甲午沉艦遺址水下考古調查項目於2017年啟動。2018年，調查人員在威海劉公島東村外發現一處沉艦遺址。2019年，調查人員以抽沙揭露方式對沉艦展開專項調查，發現長2.86米、重達10噸以上的鐵甲，為定遠「鐵甲艦」的身分標誌物，基本確定「威海灣一號」沉艦，為清北洋海軍旗艦—定遠艦。

山東省文化和旅遊廳（省文物局）文物保護與考古處處長王守功表示，山東北濱渤海、東鄰黃海，海岸線占中國六分之一。得天獨厚的地理條件和悠久的航海、漕運歷史，給山東留下豐富的水下文物。劃定水下文物保護區，建立健全保護制度和管控措施，有利於加強水下文物的保護，傳承弘揚齊魯優秀傳統文化。

發布會現場還公布了第六批山東省級文物保護單位，包含古遺址39處、古墓葬21處、古建築85處、石窟寺及石刻6處、近現代重要史跡及代表性建築106處。

王守功說，下一步山東將繼續加強文物保護利用，完善記錄檔案，設立保護標誌，劃定保護範圍和建設控制地帶，將文物資源的保護紅線和剛性要求納入各級國土空間規劃，確保文物安全。同時，抓好展示利用，將文物資源融入中國國家文化公園建設、文旅融合、鄉村振興等戰略，推動活化利用。