台灣滷肉飯 融入貴陽人口味

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在貴陽市大同街小吃城的一間店舖裡，年過六旬的謝木傳戴著紅色口罩，招呼進店客人。謝木傳為小店取名「台灣謝福記美食」，進入店內，一股台灣夜市的老式裝飾風格映入眼簾。

中新社報導，63歲的謝木傳來自台灣新竹，36歲時經朋友介紹到大陸發展，經過多年闖蕩後，15年前他決定在貴陽賣滷肉飯。用他的話說，兩岸一家親，以美食為紐帶，可以更好地連接海峽兩岸民心。

為了適合貴陽人的口味，謝木傳特意把滷肉飯的甜度降低，並準備了貴陽人喜食的油辣椒。謝木傳的店裡，除了招牌滷肉飯，還有台灣香腸、蚵仔煎、花枝丸、甜不辣、鹽酥雞等台灣特色小吃。夏天，他會為進店顧客準備好免費的台灣涼茶，冬天為顧客備好桂圓紅棗茶。

「因為我年紀比較大，體力有些吃不消，所以主要負責招呼客人，妻子則負責製作滷肉飯和台灣小吃。」謝木傳打趣地說，因為自己嘴甜很適合在大堂工作。

上午11點，就有客人陸續來到謝木傳的店裡就餐，不到12點店裡幾乎滿座，拿著菜單的謝木傳嫻熟地穿梭在店內。當看到客人碗裡剩下食物時，謝木傳會俯下身子小聲詢問是不是食物不合口味，抑或叫客人不要浪費食物，店裡可以免費提供打包服務。

滷肉飯是台灣人最喜歡的美食之一，在謝木傳看來，滷肉飯不僅是謀生方式，也是鄉愁最好的慰藉。「許多台灣老鄉時常會來店裡吃一碗滷肉飯，嘮嘮家常。」謝木傳說，為了方便聯絡感情，還專門建立了台灣同鄉台屬友誼群，目前群裡的人數已超過200人。

滷肉飯 小吃

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