首批53戶 台胞入住福州配租房

在提前參觀福州市晉安區保利香檳國際三期小區的台胞首批配租房後，福建工程學院台籍教授陳正強已有了心儀的樓層、戶型，18日一早就到選房現場。「大家集中在這邊住，生活上也可以互相交流。」陳正強說。

中新社報導，2021年11月15日至12月15日，福州市根據有關規定就在榕就業創業台胞公共租賃住房保障對象資格進行受理。申請條件包括，在福州市鼓樓等四區及大學城（含高新區）有穩定工作，與所服務企事業單位簽訂1年以上勞動合同，或在上述地區自主創業；取得福州市台灣居民居住證（在有效期內）；本人及其配偶、未成年子女在福州市鼓樓等四區及大學城（含高新區）無自有住房。

據福州市台港澳事務辦公室經濟處處長黃海森表示，首批申請家庭共53戶，其中一人戶32戶，二人戶9戶，三人戶12戶。

「今天選房，20日領取鑰匙驗收交房，春節前應該就可以搬進來。」陳正強今年留在福州過春節，即將與很多相熟的朋友、同事成為鄰居，「大家計畫互相串門、拜年，感受福州文化的榕城春節」。

2018年來福州創業的台灣姑娘陳燕婷，與合作夥伴小雅一起申請了55平方米戶型。還與台灣家人視訊分享喜悅。