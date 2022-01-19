深圳隔離酒店採「隨機分配」 有人三餐任揀有人居於危房？

年節將至，但由於中港尚未通關，計劃返鄉過年的香港市民，只能1月初提前先在深圳的隔離酒店待足14日，才趕得上在年前與家人團聚。而隔離酒店是由當局「隨機分配」的，地點和價格都不能自主選擇，只能各憑運氣。

例如，大陸社交平台「小紅書」有用戶便指出，相對於市區，較偏遠的坪山區、大鵬新區，隔離酒店房間通常擁有更大面積，且價錢更平。另有在深圳隔離中的旅客向《香港01》透露，其入住的酒店設備老舊，浴室玻璃門還突然碎裂炸傷他。此外，受到深圳當地疫情影響，能否叫外賣、收速遞包裹，各酒店亦規定不一。

現時要從香港入境深圳，除需持有24小時內的核酸檢測陰性證明外，還需出示提前在網上預約隔離酒店名額的確認單。但1月以來，官方提供網上預約隔離酒店的系統每日只釋出約800個入住隔離酒店的名額，搶不到的市民或直接放棄，或直接到口岸「碰運氣」。

無論預約酒店名額，還是直接到口岸「闖關」，旅客都沒有選擇住在哪間隔離酒店的權利，只能由政府統一「隨機分配」。幸運的旅客可以分配到房間大且一晚不到200元（人民幣，下同）的酒店，但也有旅客分到價格超過300元的酒店。總體來看，隔離酒店的每晚價格約200至300元。

郊區酒店「價錢平房間大」 被譽「神仙酒店」

自封關以來，大陸網絡出現不少比較深圳隔離酒店的文章。許多網民在「小紅書」分享，在位置相對偏遠的大鵬新區、坪山區，容易選到價錢平且房間大的「神仙酒店」。

90後的小安原先在網絡成功預約1月7日入住羅湖區一間酒店，但由於當日羅湖傳出一宗確診病例，該區酒店當日不再接受新的隔離客人，致使超過200人過關後滯留在口岸等待分配酒店。小安向01記者表示，現場有三類旅客，「一是成功預約到酒店，二是未成功預約酒店、等待現場分配，三是聲稱自己找關係過關」，但都「一律平等」地在大堂等待當局分配。

最終，小安在8日凌晨得知自己分配到坪山新區的酒店，由於該區偏僻，她抵達飯店時已是凌晨4時。小安分享，自己入住的酒店260元一晚，正是網民所說的「神仙酒店」，每天餐點可以任選，唯一缺點是不能叫外賣和收速遞包裹。她在酒店集中隔離14日後，將坐高鐵返回湖南長沙家居隔離7日，「正好能趕上過年」。

有住客抱怨餐點遭「圍攻」

小安提到，該酒店餐食「還不錯，很像大學食堂」，酒店微信群組裏每日會發出菜單，可以任住客挑選，價格不等，「一天下來餐費大約100元」。她曾看到群組內酒店客人要求訂製餐點，如「不要有豬肉」、「想吃份涼瓜炒蛋」，酒店也大多盡力滿足住客需求。

不過，仍有部分住客抱怨該隔離酒店餐點口味不佳，但很快被群組其他人圍攻「這是隔離不是度假」、「知足一點」。小安自己則是覺得，該酒店無論價錢、環境和餐點都「還算滿意」。

小安預計將於1月20日結束集中隔離，但她當入還需再做一次核酸檢測，才能離開深圳，回到湖南長沙家中。她提到，自己隔離的酒店考慮到住客核酸檢測可能延誤時間，有提供顧客「多留一日」的服務。

據了解，能不能叫外賣、能否收速遞包裹，都是由各防疫酒店自行決定。有些防疫酒店雖然允許顧客叫外賣，但也會限制時間。因為廣東多地疫情爆發，許多酒店政策也趨嚴。1月12日從深圳灣口岸過關的小思，預計要回到廣東陽江，她被分配到位於東莞的酒店隔離。小思向01記者表示，該酒店雖然「名義上禁止外賣」，但還是讓他們透過美團購買生活用品。

要回廣東陽江的小思提到，自己被分配到東莞的酒店，一晚330元。（受訪者小思提供）

深圳疫情緊張 防疫政策隨時在變

近日，廣東各地爆發疫情，隔離政策隨時在變，一些港人返鄉與家人過年的計劃遭遇變數。小思提到，自己原本計劃在1月12日赴深圳隔離14天詢問工作人員的方式了解防疫政後，再返回家中進行家居隔離，但因廣東疫情爆發，她回陽江後仍需接受7日集中檢疫，「除夕可能要一個人在隔離中度過」。

1月8日順利過關的林先生則說，許多港人對防疫政策不了解，自己則是透過多詢問防疫工作人員來了解防疫政策的變化。同樣家鄉在廣東的他提到，自己原先也以為「要再集中隔離7日」，但後來發現只要其在家鄉所居住的社區願意，是可以採自我監測7日的方式，如期回家過年。對於防疫政策常有變動，他說，「多問便不會有錯」。

入住三天後，就發生浴室玻璃門突然炸裂的問題，導致他受傷。（受訪者林先生提供）

設備老舊 浴室門突「炸裂」致受傷

林先生介紹，自己分到位於龍崗區的酒店，一晚只需270元，空間寬敞且允許叫外賣，惟設備較為老舊。他一開始覺得整體滿意，詎料入住三天後，就發生浴室玻璃門突然炸裂的問題，導致他受傷。他向酒店反映後，獲安排升級房間及三天房費補償，酒店還向他贈送水果籃以表歉意。

「在隔離期間發生這種事情有點鬱悶」，林先生說，但轉念一想，酒店也都是被政府徵收才做防疫酒店，「也有他們的為難之處」，現下自己只想順利回家過年。

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文章授權轉載自《香港01》