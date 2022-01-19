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河北唐山進口木薯粉陽性 全村封閉式管理

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
河北唐山發現進口木薯粉核酸檢測呈陽性，整村封閉式管理。（取自新京報網）
河北唐山發現進口木薯粉核酸檢測呈陽性，整村封閉式管理。（取自新京報網）

河北省秦皇島市昌黎縣日前發現一進口木薯粉外包裝檢測呈陽性，18日河北省唐山市樂亭縣指出，一村莊5人為該陽性木薯粉的密切接觸者，1人為次密切接觸者，該村莊自昨日23時起實行封閉式管理。通報指出，目前所有相關人員核酸檢測均為陰性。

據央視新聞報導，河北省唐山市樂亭縣疫情防控辦昨日發布消息，周一按唐山市冷鏈專班大數據推送，關於秦皇島市昌黎縣發現進口木薯粉檢測呈陽性的物流信息，樂亭縣第一時間排查該批貨物去向，經調查核實，本月3日有一批木薯粉被樂亭縣一粉絲加工企業購進。

昨日經檢驗部分貨物外包裝核酸檢測呈陽性，樂亭縣疫情防控指揮部對檢出外包裝呈陽性的進口木薯粉全部予以封存，對相關廠房外環境、庫房、辦公區、庫存木薯粉進行了消殺處置，對相關人員進行全面管控。目前，已對部分村莊、小區採取封控管理，該批貨物的密切接觸者、次密切接觸者、重點人員及家庭環境樣本核酸檢測全部為陰性。

此外，昨日唐山海港開發區防控辦發布消息稱，為強化疫情防控，遏制疫情蔓延擴散，按照相關法律規定，經開發區新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究，決定自昨日23時起對王灘鎮齊各莊村實行封閉式管理。

主要措施包括，人員只進不出；出入口24小時值守，對來往人員、車輛進行核查，勸阻外來人員，對外地返回人員逐人進行測溫、登記、備案；關閉村莊內球場、棋牌室、活動室等休閒場所和人員密集場所，杜絕人員聚集；加強環境治理和出租房管理，做好清潔消毒、垃圾分類處理等工作。

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