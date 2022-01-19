大陸疾控專家：國際包裹存在被新冠病毒汙染的風險

在北京首例Omicron病例被懷疑是接觸外國快遞信件後，大陸中國疾病預防控制中心消毒學首席專家張流波表示，國際快遞存在被汙染的風險，氣溫低更有利於病毒存活，病毒可能存活超過7天甚至更長時間。

北京市海淀區確診病例的溯源情況顯示，患者近期曾收發過國際郵件。該國際郵件於本月7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，病例11日收到郵件，但他僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張。

北京市疾控中心副主任龐星火稱，已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron特異性突變位點。此外，採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性，其中外包裝陽性1件和文件內紙張陽性4件。

《第一財經》報導，對於國際快遞有傳遞新冠病毒風險等問題，張流波稱，若汙染量比較高，伴有唾液、痰液等有機物，再加上外環境氣溫低，特別是北半球目前正是寒冬季節，儲運過程、飛機貨倉的溫度低，更加有利於病毒存活，因此病毒有可能存活7天甚至更長時間。

新冠病毒可透過飛沫、空氣或接觸傳播，其中接觸又可分為直接接觸和間接接觸，前者是人與新冠感染者接觸後受感染，後者為新冠感染者汙染環境或物品，有人接觸受汙染物品後被感染。

張流波介紹，目前境外物品的防控，主要是針對間接接觸式的傳播。當進口物品運抵大陸國內，在每個停貨點都需要消毒，包括開箱後消毒外包裝，放入冷庫時消毒中包裝，運到商場時消毒小包裝。

此前，大陸曾出現多次在進口水果表面核酸檢出陽性，但至今尚未培養出活病毒。張流波稱，由於水果的國際運輸不需冷凍環境，且時間較長，即便汙染水果表面，經過長時間運輸，活病毒檢出率很低，沒有冷凍食品的風險高。

他強調，「不是所有的新冠核酸檢測陽性的物品，都有具有傳染性。只有物品上面的病毒具有活性，人接觸時才能有可能被感染」。