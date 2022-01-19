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大陸多省遇「今年最大範圍」雨雪 春運料將遭受考驗

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
圖為黑龍江哈爾濱松花江畔的大型雪人。新華社
圖為黑龍江哈爾濱松花江畔的大型雪人。新華社

天氣形勢將迎來轉折，據大陸中央氣象局18日發布，1月20日至24日，中國大陸中東部將遭遇今年以來最大範圍雨雪天氣過程來襲，陝西、河南、湖北部分地區將有大雪，廣西、江西、湖南局部地區恐暴雨。1月25日至27日，新一輪雨雪也將無縫銜接。由於大陸春運已經開啟，雨雪天氣料將對交通出行帶來影響。

據新華社報導，20日起，大陸中東部大部地區將自西向東出現一次降水過程。大陸中央氣象台氣象分析師胡嘯表示，此輪雨雪過程將從20日夜間開始增強，21日至22日為降水最強時段。

胡嘯表示，此輪雨雪將是今年以來影響範圍最廣的雨雪天氣過程，中東部大部地區都將被雨雪覆蓋。西北、華北、黃淮等地有小到中雪或雨夾雪，西南地區、江淮、江漢、江南、華南等地有小到中雨，部分地區有大或暴雨。

其次，這次降水相態複雜，北方以雪為主，南方以雨為主，雨雪分界線可能出現在山東南部、河南南部到湖北北部一帶；陝西南部、山西南部、河南西部、湖北西北部等地將是此次降雪相對集中的區域，局部地區會有大雪出現；淮河以南大部地區以降雨為主，廣西、湖南、江西等地雨水明顯，部分地區將有中到大雨，局部地區可能出現暴雨。

需要關注的是，山東南部、河南中南部、湖北西北部等地將會雨雪混雜，可能出現雨夾雪或雨轉雪的過程。

此外，此次降水持續時間長，雨雪過程將從20日晚間開始持續到24日，部分地區雨雪天氣持續4至5天。大城市中太原、西安、鄭州、北京、石家莊、呼和浩特、濟南等地都會陸續有雨雪現身。預計鄭州20日晚到23日陸續會有小到中雪出現，北京在21日至22日也可能出現小雪天氣。

南方城市中，成都、重慶、貴陽19日夜間起到24日都將維持陰雨天氣。長沙、武漢、南昌、南寧等地降雨從20日夜間開始，杭州、上海、南京、廣州降雨從21日陸續開始，都將持續到23日至24日。

胡嘯提示，此輪雨雪結束後，緊接著25日至27日還將有一次明顯的雨雪天氣過程，屆時冷空氣的強度更強、降雪的南界更南、雨雪的強度也更明顯，需要持續保持關注。

中東 暴雨

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