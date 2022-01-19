玉樹機場 去年旅客創新高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

青海機場公司玉樹機場分公司18日披露，2021年，玉樹機場旅客吞吐量374561人次，創歷史新高，居於青海省內支線機場旅客吞吐量首位。

新華社報導，玉樹州文體旅遊廣電局文旅科科長白玉香說，去年，玉樹州共接待遊客148.97萬人次，實現旅遊收入9.68億元人民幣。玉樹機場的開通和航線的不斷增加，具促進本地旅遊市場作用。

玉樹藏族自治州位於青海省南部，平均海拔4200公尺以上。受自然條件所限，當地交通發展受到很大的制約。玉樹機場分公司綜合辦公室副主任李正基說，玉樹機場建成前，通過公路乘車去西寧要18個小時左右，「大雪封山、路基跨塌、泥石流等災害一旦發生，玉樹當地群眾的出行便會極大受阻」。

2007年5月，玉樹機場開工建設，經過2年多的修建，2009年8月1日正式通航。通航後，西寧到玉樹最快僅需1個多小時。這座機場位於玉樹州玉樹市巴塘鄉巴塘草原，機場等級為4C級。

2010年4月14日，玉樹市發生7.1級地震。因距省會西寧820公里，公路交通不便，玉樹機場發揮巨大作用，搭建起「空中救援生命線」，並為玉樹地區災後重建提供有力支撐。

近年來，由於自然人文旅遊資源豐富、交通運輸條件不斷改善，玉樹成為眾多旅遊愛好者的「打卡地」，航空旅遊市場前景廣闊。

目前，玉樹機場運營航空公司3家，通航航點5個，分別為北京、西安、成都、西寧、拉薩，開通航線5條。

機場 航線

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