客滾船祥龍島號 載車逾500輛

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸最先進的1370客/2800米車道客滾船2號船—「祥龍島」號昨在廣州市南沙區命名交付。（中新社）
大陸最先進的1370客/2800米車道客滾船2號船—「祥龍島」號昨在廣州市南沙區命名交付。（中新社）

1月18日，目前中國大陸最先進的1370客/2800米車道豪華客滾船2號船在廣州市南沙區命名交付。該船由中國船舶集團旗下廣船國際有限公司為中遠海運客運有限公司建造。在命名儀式上，中國銀行總行資產部副總經理趙青岩將這艘客滾船命名為「祥龍島」號。

「祥龍島」輪總長208公尺，船寬28.6公尺，最大航速23節，是目前中國大陸客滾船中航速最快、智能化最高的現代化節能環保型大型客滾船。

「祥龍島」號額定載客1375人，設有帶高檔觀光陽台的VIP海景房和可270°觀景的高檔家庭房，及普通家庭房、標準間等。擁有能承納340人的半開敞式露天燒烤餐廳、10人座位KTV包間兼小酒吧、棋牌室、電影院、120平方公尺超市、健身房等個性化設施。比照國際豪華郵輪設計理念，露天甲板布置了天幕區、休閒座椅、時尚橡塑地板、LED大屏幕等設施設備，能為旅客提供晚宴、會議、派對等各種個性化服務。

「祥龍島」號車道長2800公尺，可以運載超過500輛車輛。

車道 陸客

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