泉州海陸絲對接 中歐班列開行

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中歐班列 泉州首開 「海絲」起點泉州市首次開行中歐班列，圖為中歐班列1月18日緩緩駛出泉州東站。（新華社）
中歐班列 泉州首開 「海絲」起點泉州市首次開行中歐班列，圖為中歐班列1月18日緩緩駛出泉州東站。（新華社）

18日10時30分，搭載50個貨櫃的75010次中歐班列從福建省泉州東站鳴笛啟程，將一路向北經由滿洲里口岸出境至俄羅斯莫斯科。這標誌著泉州首趟中歐班列發運，也是繼廈門、武夷山之後福建省開通的第三條中歐班列。

中新社報導，泉州是古代「海上絲綢之路」的重要起點城市，也是中國大陸著名僑鄉、民營經濟大市。近年來，隨著泉州對外貿易的快速發展，泉州與東南亞、歐盟、俄羅斯等國家和地區構建起國際化經貿合作模式，逐步形成全球性的產業生態圈。據大陸官方統計，2021年泉州與「海絲」沿線國家（地區）年貿易額超千億元（人民幣，下同）。

泉州市副市長汪志紅指出，「泉州—莫斯科」國際貨運班列的順利首發，實現陸上和海上絲綢之路的無縫對接，將助力泉州加強與「一帶一路」沿線國家和地區的經貿往來，促進「泉州製造」走向世界。

當天開行的中歐班列主要裝運箱包、鞋服及工藝品等泉州輕工產品，貨物在泉州晉江陸地港驗放，重445.7噸，總值1037.3萬元。

俄羅斯 福建 莫斯科

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