北京冬奧倒數兩周 中國警方以煽顛罪逮捕維權人士

在傳出被中國警方帶走近一周的信息後，中國維權律師謝陽的家屬周一 (1月17日) 收到長沙公安局寄來的拘留通知書，表示當局已以「煽動顛覆國家政權罪」與「尋釁滋事罪」對謝陽進行刑事拘留，他目前被關於湖南省長沙市第一看守所。

謝陽的妻子陳桂秋在接受德國之聲訪問時表示，她認為這次的逮捕與謝陽近日一系列維權行動有關。謝陽在去年12月24日曾至湖南省的永順公安局前，聲援當時遭警察帶走的懷孕女教師李田田。謝陽當時在公安局前高舉寫著「接李田田老師母子回家」的紅布條，進行抗議。

陳桂秋說：「謝陽去看望李田田，此舉在法理上是沒有錯誤的，但當局對謝陽此舉看不順眼。現在中國當局不講任何法理與原因，只要看這個人不順眼便可以逮捕起來，就可以捏造一些罪名。」

除了遭逮捕外，陳桂秋16日也在推特上發文表示，謝陽在中國的家屬到他的住處查看，發現住處「一片狼籍」，包含枕頭丶電腦在內的多樣東西都被國保給拿走了。她寫道：「至今家人都沒有收到任何文書。哪個單位干的？哪些人干的？文書呢？」

此外，陳桂秋在15日也向外界透露，謝陽的家人被國保通知，要求他們不許去長沙尋找謝陽。她在推特上寫道：「當初控制謝陽時，他的車子也一同從小區被國保開走，拿走國保想拿的東西，車子目前被送回小區。」

事實上，這並非謝陽首次被中國政府以「煽動顛覆國家政權罪」的名義逮捕。他在2015年的「709大抓捕」過程中被警方帶走，並在關押近一年半後，才首次被獲准與家屬委托的律師見面。該名律師當時也公開了謝陽稱被警方酷刑的細節。

2017年12月26日，謝陽遭湖南長沙中級人民法院判「煽動顛覆國家政權」罪成，但當時法院稱謝陽「歸案後認罪悔罪」，所以被免除了刑事罰責。陳桂秋告訴德國之聲，她相當擔心謝陽在看守所的情況，因為看守所之前曾有不讓謝陽進食或用錢的狀況。她說：「我們現在正緊急地找律師去看守所履行法院的程序。」

德國之聲1月18日上午致電長沙第一看守所，詢問謝陽的下落，但承辦人員一開始先詢問記者與謝陽的關系，接著強調除非有家屬的委托書，否則無法協助查證謝陽是否被關押於該看守所。

郭飛雄遭當局以「煽動顛覆國家政權罪」拘捕

同日，中國維權人士李蔚在推特上分享了中國維權人士郭飛雄 (本名楊茂東) 正式遭逮捕的通知書。通知書上顯示，廣州市公安局在1月12日以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕楊茂東，目前他被關押於廣州市第一看守所。

郭飛雄自今年12月5日向友人傳「我被抓了」的四字訊息後，便與外界失聯。他原本癌末的妻子張青1月10日因癌症末期突然昏迷，在搶救無效後，於同日病逝。在去世前，張青曾發布公開信，請求中國當局讓郭飛雄能到美國與她團聚。

一位熟悉郭飛雄案情但不願具名的消息人士告訴德國之聲，外界猜測郭飛雄此次被抓捕，可能與他要求出境探望妻子所引起的關注有關。該名人士說：「郭飛雄出獄後公開發表的幾篇文章，都很慎重，在我們看來，談不上煽動顛覆。而文章發布後，當局也沒有動作。」

德國之聲嘗試致電廣州市公安局與廣州市第一看守所，詢問郭飛雄的下落，但直到截稿之前，德國之聲都未得到答覆。

張青過世後，美國國務院1月14日也發布聲明表示哀悼，並呼籲中國政府立即准許郭飛雄赴美與孩子團聚。在聲明中，美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 也敦促中國政府停止用任意拘留和出於政治動機的出境禁令。

謝陽的妻子陳桂秋批評，中國政府相繼逮捕謝陽與郭飛雄，顯示它們認為兩人所做的事可能對中國政府不利，所以才決定把兩人抓起來。她告訴德國之聲：「如果一個國家治理得好，人民安居樂業，中國政府有什麼好怕的？會怕這些律師跟不公平的事件曝光出來嗎？」

謝陽與郭飛雄證實被逮捕之際，也是北京冬季奧運會即將開幕的時刻。此前，包含美國在內的多個民主國家都以中國的人權侵犯為由，宣布對北京冬奧進行外交制裁。中國政府也警告會對這些國家做出堅決的反制。

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