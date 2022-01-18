長三角數字幹線 建設啟動

上海市發改委副主任阮青16日在「長三角數字幹線」建設啟動會表示，「長三角數字幹線」是以數字化（台灣稱為數位化）破題一體化，以數位化的乘法，推動長三角一體化實現「乘數效應」和「倍增效應」。

中新社報導，「長三角數字幹線」建設啟動會16日在上海舉行。會上，長三角數字幹線建設發展（上海）有限公司正式揭牌成立，上海市青浦區政府為「專家諮詢委員會」專家委員代表頒發了聘書，並與華為、網易、美的等合夥人企業簽署了合作協議。

「長三角數字幹線」是指發端於上海市青浦區，以數位經濟為本源，依託G50主幹廊道，與沿線城市構建形成緊密合作的創新鏈和產業鏈，並共同推進生活數位化、治理數位化，協同打造一流新型基礎設施的數位創新發展帶。

青浦區將率先建設和引領「長三角數字幹線」，打造「一條幹線、五大支柱、十個基座、三條拓展帶」。在建設步驟上，「長三角數字幹線」將以兩年為周期實施α版本、β版本和γ版本的三步走。其中，α版本的建設期限是2022年到2023年，將基本形成「長三角數字幹線核心區」，產業規模達到5000億元（人民幣，下同）級，β版本和γ版本產業規模則將分別達到7000億元級、1兆元級。

阮青指出，近年來一體化示範區兩區一縣積極探索數位化之路，並已形成了一定基礎，因此在一體化和數位化創新協同、融合發展方面，「長三角數字幹線」有基礎、有優勢、有條件發揮引領和推動作用。此外，「長三角數字幹線」也已納入長三角地區一體化發展「三年行動計畫」的2022年重點工作。