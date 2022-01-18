春運啟幕 客流潮將被攤平拉長

長達40天的2022年春運17日正式拉開大幕。在長三角多地鼓勵就地過年、錯峰放假返鄉出遊等政策引導下，交通運輸部門預計，今年春運客流潮或被「攤平拉直」的平緩態勢。

中新社報導，大陸長三角城市群總人口超2億，是大陸務工者、求學者聚集地，每年春運都伴隨著大量人口遷徙。發達的水陸空立體交通，為往來長三角的民眾打通了春運回家的路。

目前，長三角預訂鐵路車票的學生流、務工流、探親流等基本出行需，求保持一定規模。中國鐵路上海局集團有限公司預計，受新冠肺炎疫情防控、各地倡導錯峰返鄉等綜合因素影響，鐵路出行總體需求受抑制，今年為期40天的春運，長三角鐵路預計發送旅客5000萬人次，同比增長16%。出行客流亦存在較大不確定性和變化性，客流潮將呈現被「攤平拉長」的平緩態勢。

目前，選擇走「空路」回家的民眾比去年更多。去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，今年春運，旅客輸入地以川渝等西南地區為主，從二線城市出發，前往三四線城市的旅客量多。

「從春運首日訂機票的情況看，整體客座率在六成以上，部分熱門航線客座率達八成，比去年春運有小幅增長，平均票價環比基本穩定。」東航江蘇公司工作人員說。

東航江蘇公司工作人員表示，「早春運」啟動時間較早，預計客流節前分散、節後集中。從航班客座率看，節前出港目的地熱點城市有三亞、烏魯木齊、伊寧、蘭州、大同等。後期訂票方面，從南京飛往三亞、太原、包頭等地的航班也較為緊俏。因此，新增航班以中南、西南、東北方向為主。