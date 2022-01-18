大灣區鐵路 城際1小時通達

廣東省交通運輸廳總規劃師李靜17日在廣東交通運輸工作記者會上表示，目前，粵港澳大灣區鐵路運營里程超過2300公里，灣區內主要城市間基本實現一小時通達。

中新社報導，2021年，廣東推進穗（廣州）（東）莞深（圳）城際、廣佛環城際等15個灣區續建鐵路項目建設。珠（海）肇（慶）高鐵、廣（廣州東）花（花都天貴）城際等6個項目也如期開工。

2022年，廣珠（澳）高鐵鶴州至橫琴段等7個項目約400公里將開工建設。新白廣（新塘經廣州白雲國際機場至廣州北站）城際、廣東南海一汽大眾鐵路專用線計畫完工。屆時，灣區內將新增鐵路總里程139公里，灣區鐵路網絡得到進一步完善。預計至2025年，珠三角各城市將實現高鐵「一小時通達」。

根據「關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批覆」，近期到2025年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程將達到4700公里，全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市和廣州、深圳等重點都市圈；遠期到2035年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程將達到5700公里，100%覆蓋縣級以上城市。

李靜表示，圍繞灣區城際客流量大、市域客流占比高、通勤需求強烈、跨線運營等新特徵，廣東推進解決多層次軌道交通互聯互通面臨的物理銜接不暢、關鍵技術兼容不够、運營協同不完善等新問題，逐步滿足民眾對城際鐵路公交化運營期待。