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春運啟動人車增 廣東強化防疫

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
1月17日，廣東省廣州市廣州南站，一名旅客手持「虎」圖案春貼。（中新社）
1月17日，廣東省廣州市廣州南站，一名旅客手持「虎」圖案春貼。（中新社）

廣東省交通運輸廳副廳長楊俊波17日在記者會上指出，返鄉的人流、車流在近日已開始增長，廣東將同時面臨疫情防控複雜和路網保通保暢等壓力較大的形勢，春運期間將強化交通樞紐站點等重點場所的疫情防控，嚴控交通工具載客率。

中新社報導，與往年相比，今年廣東春運工作面臨新的挑戰和壓力，人員大規模集中出行增大春運疫情防控工作難度。2022年春運從1月17日開始至2月25日結束，共40天。據廣東省交通運輸廳預測，今年春運廣東旅客發送量約1.21億人次。

17日在廣州南站，旅客人數較去年同期增加，候車大廳幾乎坐滿人，部分旅客在進站前完成免費的核酸檢測。車站內有書法愛好者寫揮春和畫老虎圖案贈旅客，祝願旅客虎年大吉。

廣州南站地區是大陸春運主戰場之一。廣州南站地區管委會辦公室副主任申越華表示，今年廣州南站預計春運到發旅客共計1550.5萬人次，同比增長10%，日均到發38.8萬人次。各站場單位嚴格落實殺毒、測溫驗碼、核酸檢測措施等防疫措施。

去年12月開通的贛深高鐵迎來春運首秀。在廣州東站，有旅客表示，G2757次列車（廣州東—吉安西）開通讓他回家縮短1個多小時。

廣州火車站作為廣州市重要的交通樞紐，一直是各界關注的重點地區。廣州市越秀區春運指揮部辦公室副主任甘兆榮稱，預計廣州火車站春運期間發送旅客220萬人次。相關部門在火車站廣場的進站安檢棚安裝了紅外線測溫儀，同時，在廣場出入口設立了霧化式防疫消毒通道，對進出站人員及所攜帶的行李物品360度消毒。

據廣東省交通運輸廳發布的數據，今年春運預計廣州白雲國際機場起降航班3.29萬架次，深圳寶安國際機場起降航班3.22萬架次。

為降低疫情傳播風險，廣東交通部門擴大「無接觸」出行服務應用範圍，通過增設自動檢票、測溫設備、設置綠色通道的方式提高進站效率，此外，還將推進大數據、雲計算、信息採集等新技術在春運應用，推動各運輸方式的銜接配合。

春運 廣東

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