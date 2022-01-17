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大陸春運鐵路旅客估2.8億人次 涉疫區列車停開減開

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
1月17日清晨，列車駛過北京永定門城樓。（新華社）
1月17日清晨，列車駛過北京永定門城樓。（新華社）

大陸一連40天的春運今天正式啟動，大陸鐵路預計發送旅客2.8億人次，同比增長28.5%。鑑於大陸多個省市都出現疫情，鐵路部門將視乎情況，若局部地區出現疫情，將停開、減開涉疫地區旅客列車，減少人員流動。

綜合陸港媒體，鐵路上海站指出，預計1月29日為客流高峰日，當日發送旅客將達45萬人。同時，春節假期前一周和元宵節後一周預計客流相對集中；春節前雲貴川渝等傳統重點方向的長途務工客流提前啟動大大早於往年；預計大部分學生離校將先於春運啟動，返校基本納入節後；春節前上海地區作為傳統春運的重點地區，受到疫情防控政策等因素影響，客流集散效應可能削弱。

中國國家鐵路集團有限公司表示，春運每日可提供客座席位1050萬個以上，較2019年提高10%以上。鐵路部門會根據客流變化和車票預售情況，動態安排運力投放和客車開行。如果局部地區出現疫情，將快速調整運輸組織，停開、減開涉疫地區旅客列車，減少人員流動。

大陸國鐵集團客運部副主任朱文忠指，國鐵集團將從嚴從緊落實乘車全流程疫情防控要求，除了強化車站客流組織，按規做好旅客進站測溫驗碼等工作，亦會引導旅客有序進站、分散候車；列車預留隔離席位；停止餐車內用服務，改為送餐至車廂座位；加強站車廣播宣傳，強化站車通風消毒，定期開展環境衛生學監測。

鐵路部門提醒，各火車站車票的春運火車票起售時間並不統一。以上海為例，上海虹橋站下午1時半起售，上海站、上海南站、上海西站下午2時半起售。

上海 疫情

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