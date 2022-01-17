北京首都機場：春運旅客估377.8萬人次 加強防疫措施

2022年大陸春運自1月17日開始至2月25日結束，共計40天。今年春運期間，北京首都機場預計進出港旅客377.8萬人次，日均9.4萬人次；預計起降航班3.6萬架次，日均902架次。為切實做好疫情防控與航空運輸保障，北京首都機場將繼續嚴格落實「外防輸入、內防反彈、人物同防」疫情防控要求，加強航廈通風消毒，強化旅客體溫監測和健康碼掃碼登記工作等。

據央視新聞，北京首都機場春運首日（1月17日）客流量為8.1萬人次，此後客流量整體呈上升趨勢，在1月31日（除夕）客流量將出現明顯回落，而在春節假期後半段客流量又將再次回升。預計1月29日（臘月二十七），北京首都機場將迎來節前客流小高峰，全天進出港旅客約11.2萬人次，2月6日（正月初六）為春運客流的最高峰，全天進出港旅客約11.7萬人次。

據報導，為切實做好2022年春運期間的疫情防控與航空運輸保障工作，北京首都機場將繼續嚴格落實「外防輸入、內防反彈、人物同防」疫情防控要求，加強航廈通風消毒、開展常態化環境檢測採樣、強化旅客體溫監測和健康碼掃碼登記工作，也提醒旅客在出行過程中自覺做好個人防護，包括保持一公尺距離、規範佩戴口罩等。

報導指，由於春運客流量較平時會小幅增長，首都機場提醒廣大旅客盡早出門抵達機場，尤其是早高峰時段，為值機手續和安檢環節預留充足的時間。

此外，出京旅客須提前了解目的地政府對於核酸檢測陰性證明等防控政策的要求，在滿足目的地政府的防控要求後再出行；進返京旅客，須在出發前準備好48小時內核酸檢測陰性證明和北京健康寶綠碼，以免影響出行安排。