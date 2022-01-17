軌道上的大灣區 佛山地鐵4號線開工

廣東省佛山市城市軌道交通4號線一期工程（佛山地鐵4號線一期工程）開工儀式15日在佛山舉行。該工程將助力佛山融入粵港澳大灣區建設，並為共建共享「軌道上的大灣區」注入新活力。

中新社報導，佛山市委書記鄭軻、市長白濤出席開工儀式。佛山地鐵4號線一期工程項目總投資約445.75億元人民幣，計畫最高運行速度為每小時100公里，西起北江大道站，東至港口路站，線路全長55.22公里；全線設33座車站（地下站30座、高架站3座），平均站間距約1.71公里。

該線路共設換乘站14座，其中在佛山智慧新城站、張槎站與目前運營的佛山地鐵2號線換乘，在佛山西站、季華六路站與在建的佛山地鐵3號線換乘。

作為佛山市中心東西向幹線線路，佛山地鐵4號線一期工程建成後將串聯佛山市三水區、南海區和禪城區，主要聯繫三水西南組團、獅山城市副中心、佛山粵桂黔高鐵經濟帶、季華路商務大客廳和三龍灣高端創新集聚區等重點發展片區。

根據規劃，佛山地鐵4號線未來有望向東延伸至廣州，從而成為一條橫跨廣州和佛山的東西新軌道動脈。

目前，已經運營的佛山地鐵2號線一期，與廣州南站連接；廣佛地鐵線起於廣州瀝滘站，途經廣州市的海珠區、荔灣區和佛山市的禪城區、南海區、順德區，止於佛山新城東站。