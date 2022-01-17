廣佛肇高速路 全互通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵建股份有限公司消息，16日11時50分，隨著廣佛肇高速公路廣州石井至肇慶大旺段（廣州段）咽喉工程朝陽互通立交樞紐正式開通運營，標誌著廣佛肇高速公路全面建成通車。

中新社報導，廣州—佛山—肇慶高速公路是廣東省高速公路網規劃中「十四射」廣州黃埔至肇慶封開（粵桂界）高速公路重要組成部分，位於廣州、佛山及肇慶市，由廣州石井至肇慶大旺段和肇慶大旺至封開江口段組成。

廣佛肇高速公路廣州段主線工程2020年建成通車後，從廣州北部經廣佛肇高速可一路直達肇慶、廣西等地，節省民眾的出行時間。但隨著主線車流持續增長，行駛於廣佛肇高速廣州段、華南快速路、廣清高速公路的車輛需「落地」經鴉崗大道進行交通轉換的「瓶頸效應」日益凸顯。

廣州交投集團廣佛肇項目總經理劉方剛表示，朝陽互通立交樞紐工程建成通車，構成了廣佛肇高速與周邊高速公路8個方向「高接高不落地」的全互通、高效率轉換體系，大幅提高了通車效率。

值得關注的是，朝陽互通立交樞紐工程主線特大橋長1629公尺，包含8條匝道，周邊設有安發、黃金圍、八方、宏勝等多個大型物流貨運市場，車流量以及通行壓力巨大。同時，橋梁4處下穿京廣高鐵，5次上跨廣清高速公路，樁徑、墩型、承台尺寸、蓋梁、箱梁型號繁多，施工難度大。

業內人士表示，朝陽互通立交樞紐建成通車後，廣佛肇高速公路廣州段的通行時間將節省約30分鐘，在打通廣佛都市圈北部至肇慶中心城區橫向通道的同時，貫通廣東東西兩翼，對發展粵西經濟，促進粵港澳大灣區全面融合發展具有重要意義。

高速公路 廣東

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