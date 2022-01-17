首條跨海高鐵 福廈高鐵 木蘭溪特大橋貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸首條跨海高鐵—新建福（州）廈（門）鐵路木蘭溪特大橋斜拉橋主梁16日順利合龍。（新華社）
中國大陸首條跨海高鐵—新建福（州）廈（門）鐵路木蘭溪特大橋斜拉橋主梁16日順利合龍。（新華社）

中國鐵建股份有限公司披露，16日淩晨，隨著最後一方混凝土完成澆築，大陸「十三五」重點建設項目，新建福州至廈門鐵路重點控制性工程木蘭溪特大橋斜拉橋主梁順利實現合龍，標誌著大橋實現全橋貫通。

中新社報導，新建福州至廈門鐵路又稱福廈高鐵，北起福建省福州市，途經莆田市、泉州市，南至廈門市和漳州市，設計時速350公里，是大陸「十三五」重點建設項目，也是中國大陸首條跨海高鐵。

其中，木蘭溪特大橋位於福建省莆田市木蘭溪河畔，全長18746.92公尺，是全線重難點及控制性工程之一，木蘭溪特大橋斜拉橋採用米獨塔雙索面預應力混凝土梁斜拉橋的形式兩次跨越瀋海高速公路。

此次主梁合龍完成後，大橋即將進行橋面附屬和無砟軌道施工，為新建福廈鐵路2023年達到竣工通車條件奠定堅實的基礎。

新建福廈鐵路是福州至廈門鐵路位於福建沿海地區，是福建加快經濟社會發展的重要工程，也是加快福建省沿海新型城鎮化建設、推進路地協同發展的示範工程。

福廈鐵路設計時速350公里，正線全長277.42公里，全線設8座車站。鐵路建成通車後，福州、廈門兩地將實現「一小時生活圈」，廈門、泉州、漳州閩南「金三角」將形成半小時交通圈。

廈門 福建 高鐵

延伸閱讀

鐵路警救援輕生女 遭鐵釘刺腳幸無大礙

注意！台南這些路邊停車格今收費 高鐵周邊年後也計費

高鐵全台捐血巡迴今至桃園終站 募集529袋熱血創新高

廈門新年新航線 開往泰越

相關新聞

茅台冷萃、酒釀拿鐵、隔水燉美式…中式咖啡翻轉老上海

大陸人超愛喝咖啡，近年上海更吹起了「國潮咖啡」風，融入中國元素的咖啡，在當地市場形成新風尚。一家位於亞龍國際廣場的「FOLLOW嘿咖啡」，老闆賣的咖啡充滿「上海味」，如上海清咖、上海奶咖等100多種口味；另一家位於茂名南路的咖啡店NINE O NINE，有獨具一別的「茅台冷萃」，以及加入中藥材的橙香肉桂美式、焦糖薑黃拿鐵等特色咖啡。

春運強碰北京冬奧 陸防疫嚴峻

二○二二年大陸春運今天正式啟動，大陸交通運輸部應急辦副主任周旻十五日表示，預計今年大陸春運發送旅客達十一點八億人次，較去...

進入北京多篩一次 防Omicron至3月底有新規

北京昨天發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，今天宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證...

首條跨海高鐵 福廈高鐵 木蘭溪特大橋貫通

中國鐵建股份有限公司披露，16日淩晨，隨著最後一方混凝土完成澆築，大陸「十三五」重點建設項目，新建福州至廈門鐵路重點控制...

軌道上的大灣區 佛山地鐵4號線開工

廣東省佛山市城市軌道交通4號線一期工程（佛山地鐵4號線一期工程）開工儀式15日在佛山舉行。該工程將助力佛山融入粵港澳大灣...

北京燃情冬奧 台生體驗冰上運動

「相約北京．燃情冬奧」2022年兩岸大學生「冰雪嘉年華」之冰上體驗活動15日在北京大學舉行。來自北京大學、清華大學、中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。