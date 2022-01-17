首條跨海高鐵 福廈高鐵 木蘭溪特大橋貫通

中國鐵建股份有限公司披露，16日淩晨，隨著最後一方混凝土完成澆築，大陸「十三五」重點建設項目，新建福州至廈門鐵路重點控制性工程木蘭溪特大橋斜拉橋主梁順利實現合龍，標誌著大橋實現全橋貫通。

中新社報導，新建福州至廈門鐵路又稱福廈高鐵，北起福建省福州市，途經莆田市、泉州市，南至廈門市和漳州市，設計時速350公里，是大陸「十三五」重點建設項目，也是中國大陸首條跨海高鐵。

其中，木蘭溪特大橋位於福建省莆田市木蘭溪河畔，全長18746.92公尺，是全線重難點及控制性工程之一，木蘭溪特大橋斜拉橋採用米獨塔雙索面預應力混凝土梁斜拉橋的形式兩次跨越瀋海高速公路。

此次主梁合龍完成後，大橋即將進行橋面附屬和無砟軌道施工，為新建福廈鐵路2023年達到竣工通車條件奠定堅實的基礎。

新建福廈鐵路是福州至廈門鐵路位於福建沿海地區，是福建加快經濟社會發展的重要工程，也是加快福建省沿海新型城鎮化建設、推進路地協同發展的示範工程。

福廈鐵路設計時速350公里，正線全長277.42公里，全線設8座車站。鐵路建成通車後，福州、廈門兩地將實現「一小時生活圈」，廈門、泉州、漳州閩南「金三角」將形成半小時交通圈。