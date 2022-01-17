北京燃情冬奧 台生體驗冰上運動

「相約北京．燃情冬奧」2022年兩岸大學生「冰雪嘉年華」之冰上體驗活動15日在北京大學舉行。來自北京大學、清華大學、中央民族大學等高校近20位在北京台灣學生相聚未名湖冰面，體驗拉雪圈、賽冰車、室外冰壺、滑冰等趣味項目。

中新社報導，當天距北京冬奧開幕還有20天，北京零下的氣溫和陣陣寒風不減台灣學生們的熱情。「刷冰可減少冰面摩擦，幫助冰壺改變運動方向。」體驗室外冰壺時，北京大學體育教研部教師、台青陳文成為台生講解投壺及刷冰技巧，台生們聽得認真，投出冰壺後笑著表示，「力道很難控制」。

在滑冰體驗中，一些首次接觸這項運動的台生踩上冰鞋後不能「獨立行走」，需要在同伴的攙扶下緩步前行；有的台生則動作協調，可以做出旋轉動作，滑行中速度快到冰刀劃過冰面時會帶起細碎的冰花。

「今天的體驗很棒！剛上手時還有些生疏，跟小夥伴們練習後慢慢找回了感覺。」北京大學台生林卉妤就是一位「熟練者」。她表示，在台灣較少有機會在天然場地滑冰，大部分處於室內，當天能站在北京大學的湖面上滑一場，有別樣的感受。

由北京大學港澳台辦公室和北京大學體育教研部聯合主辦的兩岸大學生「冰雪嘉年華」系列活動，於去年12月16日啟動，至今已開展數場體驗活動。

北京大學體育教研部主任錢俊偉觀察到，台生參加活動的積極性很高，不僅能感受冰雪魅力，還能結交朋友，弘揚體育精神，「這都是奧林匹克精神的體現」。