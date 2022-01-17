德陽始發中歐班列 突破百列

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
X8086次中歐班列，從黃許鎮站駛出，標誌著德陽始發的第100列中歐班列，順利開行。圖／本報四川德陽傳真
X8086次中歐班列，從黃許鎮站駛出，標誌著德陽始發的第100列中歐班列，順利開行。圖／本報四川德陽傳真

1月5日上午，一列滿載著服裝鞋帽、運動戶外用品、數碼產品等貨物的X8086次中歐班列，從四川省德陽市黃許鎮站緩緩駛出。該班列搭載50個40呎集裝箱，將開往俄羅斯莫斯科別雷拉斯特物流中心。此舉也標誌著德陽始發的第100列中歐班列，順利開行。

自2021年7月16日開行首趟中歐班列以來，德陽始發中歐班列實現規模化、常態化、遞增式開行。面對不斷增長的運輸需求，該站推出了「三優化三固定」作業法，有效壓縮班列作業時間，從原來每列需要5小時，壓縮至不到3小時；在日均開行1列的基礎上，滿足了高峰時段每日開行2列的需求，確保中歐班列高品質開行，更好地助力地方經濟社會發展。

在此基礎上，黃許鎮站重點加強了貨源組織和運力安排，大力推廣95306 電子商務平台，推行一體化通關、無紙化申報，進一步提升客戶業務辦理體驗。此外，實行檢驗、消毒、配車、裝車、掛運「五優先」，為中歐班列開行提供「一對一」、「一站式」、「一條龍」定制服務，確保運輸流程更順暢，積極助力德陽企業拓展海外市場，提升「德陽造」產品在國際市場的競爭力。

截至目前，德陽始發中歐班列共開行100列，發送1萬標箱，涉及線路11條，輻射俄羅斯、波蘭、荷蘭、德國、匈牙利等國家，辦理貨物品類包含服裝百貨、電子產品、機械配件等200餘種。

俄羅斯 制服 波蘭

延伸閱讀

德陽造 助力世界最大抽蓄電站投運

首列中緬印度洋新通道 測試班列抵德陽

天府數谷數字人才發展區 德陽揭牌

陸首個氫能園區 德陽開建

相關新聞

茅台冷萃、酒釀拿鐵、隔水燉美式…中式咖啡翻轉老上海

大陸人超愛喝咖啡，近年上海更吹起了「國潮咖啡」風，融入中國元素的咖啡，在當地市場形成新風尚。一家位於亞龍國際廣場的「FOLLOW嘿咖啡」，老闆賣的咖啡充滿「上海味」，如上海清咖、上海奶咖等100多種口味；另一家位於茂名南路的咖啡店NINE O NINE，有獨具一別的「茅台冷萃」，以及加入中藥材的橙香肉桂美式、焦糖薑黃拿鐵等特色咖啡。

春運強碰北京冬奧 陸防疫嚴峻

二○二二年大陸春運今天正式啟動，大陸交通運輸部應急辦副主任周旻十五日表示，預計今年大陸春運發送旅客達十一點八億人次，較去...

進入北京多篩一次 防Omicron至3月底有新規

北京昨天發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，今天宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證...

首條跨海高鐵 福廈高鐵 木蘭溪特大橋貫通

中國鐵建股份有限公司披露，16日淩晨，隨著最後一方混凝土完成澆築，大陸「十三五」重點建設項目，新建福州至廈門鐵路重點控制...

軌道上的大灣區 佛山地鐵4號線開工

廣東省佛山市城市軌道交通4號線一期工程（佛山地鐵4號線一期工程）開工儀式15日在佛山舉行。該工程將助力佛山融入粵港澳大灣...

北京燃情冬奧 台生體驗冰上運動

「相約北京．燃情冬奧」2022年兩岸大學生「冰雪嘉年華」之冰上體驗活動15日在北京大學舉行。來自北京大學、清華大學、中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。