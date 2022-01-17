德陽始發中歐班列 突破百列

1月5日上午，一列滿載著服裝鞋帽、運動戶外用品、數碼產品等貨物的X8086次中歐班列，從四川省德陽市黃許鎮站緩緩駛出。該班列搭載50個40呎集裝箱，將開往俄羅斯莫斯科別雷拉斯特物流中心。此舉也標誌著德陽始發的第100列中歐班列，順利開行。

自2021年7月16日開行首趟中歐班列以來，德陽始發中歐班列實現規模化、常態化、遞增式開行。面對不斷增長的運輸需求，該站推出了「三優化三固定」作業法，有效壓縮班列作業時間，從原來每列需要5小時，壓縮至不到3小時；在日均開行1列的基礎上，滿足了高峰時段每日開行2列的需求，確保中歐班列高品質開行，更好地助力地方經濟社會發展。

在此基礎上，黃許鎮站重點加強了貨源組織和運力安排，大力推廣95306 電子商務平台，推行一體化通關、無紙化申報，進一步提升客戶業務辦理體驗。此外，實行檢驗、消毒、配車、裝車、掛運「五優先」，為中歐班列開行提供「一對一」、「一站式」、「一條龍」定制服務，確保運輸流程更順暢，積極助力德陽企業拓展海外市場，提升「德陽造」產品在國際市場的競爭力。

截至目前，德陽始發中歐班列共開行100列，發送1萬標箱，涉及線路11條，輻射俄羅斯、波蘭、荷蘭、德國、匈牙利等國家，辦理貨物品類包含服裝百貨、電子產品、機械配件等200餘種。