快訊

電信三雄防疫升級！台哥大6縣市居家上班 中華電、遠傳員工彈性居家辦公

士林科教館、天母家樂福出現確診足跡 宣布清消停業

進入北京多篩一次 防Omicron至3月底有新規

中央社 / 台北16日電
北京昨天發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，今天宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明，22日起至3月底，人員抵京後72小時內需再進行一次核酸檢測。圖／中央社
北京昨天發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，今天宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明，22日起至3月底，人員抵京後72小時內需再進行一次核酸檢測。圖／中央社

北京昨天發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，今天宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明，22日起至3月底，人員抵京後72小時內需再進行一次核酸檢測。

中新網報導，根據「首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制」發布，當前，COVID-19的病毒變異株Omicron已成為全球流行毒株，傳播快、更隱蔽。為進一步提早發現和管控疫情風險，調整外地進入北京的措施。

在進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼的基礎上，自2022年1月22日零時起至3月底，進返京人員在抵京後72小時內需進行一次核酸檢測（通勤人員按照現有政策規定繼續執行）。

人員抵京後第一時間要主動向所在社區（村）、單位或飯店報告，配合做好核酸檢測、健康管理等防疫工作。不主動報告或不配合防疫工作而造成嚴重後果的，將依法依規追究相關責任。

北京商報引述首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院急診科主任王真說，北京新增病例的病毒具體來源還不清楚，要等待疫調結果。

北京海淀區衛健委副主任趙成芳說，目前涉及確診病例行動軌跡所有風險點的核酸檢測都已完成。從目前的檢測結果來看，除病例及其居住、辦公環境檢出陽性外，其餘均為陰性。接下來的工作就是要進行精準、詳細的疫調。

北京 Omicron

延伸閱讀

蔡奇：Omicron傳播 盼冬奧各方嚴格落實防疫規定

北京確診者居住辦公環境外 其餘風險點檢測陰性

北京Omicron確診者足跡廣 胡錫進：勿做馬後砲式責怪

北京海淀區實施管控 首例Omicron本土患者足跡曝光

相關新聞

北京Omicron確診者足跡廣 胡錫進：勿做馬後砲式責怪

北京出現Omicron本土疫情，讓大陸當局繃緊神經。大陸環球時報特約評論員胡錫進發文指，北京那位感染者13日嗓子疼，14...

進入北京多篩一次 防Omicron至3月底有新規

北京昨天發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，今天宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證...

就地過年熱潮 陸春節飯店預定量較去年猛漲近3倍

因應嚴峻疫情及政策推行下，大陸選擇「就地過年」人數激增，相比過往春運車票「一票難求」的狀況，今年大陸春運飯店預訂出現「一...

娃哈哈發6億人民幣獎金 3萬員工笑哈哈

飲料界龍頭「娃哈哈」的3萬名員工，這個春節要「笑哈哈」了！娃哈哈董事長宗慶後近日公開表示，娃哈哈2021年發展還可以，給...

殘疾父7年爬行半個中國 苦苦尋找失蹤兒子

廣東湛江殘疾男子陳昇寬「爬」行尋子一事，近日引發關注。2015年1月2日，陳昇寬兩歲的兒子在湛江遂西縣老家失踪，過去七年...

四川大媽群堵新娘討紅包 伴郎「調虎離山」

四川南充一對新人結婚當天拍攝外景時，遇到多名老年婦女「鬧場」，纏著新郎新娘討紅包。最後幸好伴郎使出「調虎離山」之計，拿紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。