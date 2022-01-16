就地過年熱潮 陸春節飯店預定量較去年猛漲近3倍

因應嚴峻疫情及政策推行下，大陸選擇「就地過年」人數激增，相比過往春運車票「一票難求」的狀況，今年大陸春運飯店預訂出現「一房難求」的現象。截至1月13日，預訂在今年春節期間入住飯店的預訂量比去年增長了近3倍，也比疫情前增長5成，越貴的飯店房型越早被預訂完。

大陸旅遊網站「去哪兒」發布的數據顯示，獨棟別墅、帶小庭院的屋子、山景溫泉房型熱銷。人們願意在特殊的假日裡花更多的錢，住得好一點。春節飯店預訂每晚均價達到人民幣716元（約新台幣3158元），比疫情前上漲2成。其中，三亞的飯店每晚均價達1471元（約新台幣6487元），為各大城市中最高。

數據還顯示，多地近郊民宿、高端民宿已被訂滿，用戶平均提前預訂天數比往年也提前了35天，「包個酒店過大年」成為今年春運新趨勢。

從目的地來看，三亞、上海、北京、重慶、涼山、廣州、成都、海口、大理、蘇州成為飯店住客最青睞的十大城市。

客源地方面，去哪兒大數據顯示，廣東省連續三年蟬聯春節飯店住客客源地第一名，四川、上海、北京人緊追在後，四地消費者貢獻了春節飯店預訂量的半壁江山；從城市維度來看，最喜歡在春節訂飯店的是成都人，占客源比例的13%，成都、上海、北京、廣州、重慶、深圳，前六大城市客源合計占比達到50%。

與元旦假期出行飯店客源以大陸「90後」為主不同，春節出行大多是「攜家帶口」，因此，「70後」、「80後」是飯店的主力，占到客源的近7成。