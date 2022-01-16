蔡奇：Omicron傳播 盼冬奧各方嚴格落實防疫規定

中共北京市委書記蔡奇昨天和國際奧會主席巴赫視訊會面時說，Omicron變異病毒株疫情全球快速傳播，盼國際奧會幫助引導各利益相關方，清醒認識疫情風險，嚴格落實防疫手冊各項規定。

冬季奧運會即將在2月4日登場。新華社今天報導，身兼北京冬奧組委主席的蔡奇15日與國際奧林匹克委員會（IOC，簡稱國際奧會）主席巴赫（ThomasBach）視訊會面表示，冬奧籌辦各項準備工作已全面就緒，賽前閉環管理體系已啟動，正著力提升閉環內服務保障水準。

蔡奇說，當前，COVID-19病毒變異株Omicron在全球快速傳播，希望國際奧會繼續幫助引導各利益相關方，清醒認識疫情風險，嚴格落實防疫手冊各項規定，共同確保閉環內外防疫安全。

他表示，北京冬奧組委願與國際奧會密切溝通協調，跑好冬奧籌辦工作的「最後一公里」，共迎賽會如期開幕並成功舉辦的重要歷史時刻。

據報導，巴赫說，在疫情不斷變化的巨大壓力下，北京冬奧組委採取有力有效防控措施；國際奧會對如期安全順利辦賽充滿信心，將帶頭落實防疫措施，引導敦促各方到中國的人員嚴守防疫手冊規定，與北京冬奧組委密切合作。