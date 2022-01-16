北京確診者居住辦公環境外 其餘風險點檢測陰性

中國北京在15日發現一例感染COVID-19變種病毒Omicron的本土確診病例後，目前涉及病例行動軌跡所有風險點的核酸檢測都已完成，除病例及其居住、辦公環境檢出陽性外，其餘均為陰性。

北京日報今天報導，根據病例所在地的北京海淀區衛健委，截至目前，共核酸檢測約1萬3000人。目前，涉及病例行動軌跡所有風險點的核酸檢測都已完成。

海淀區衛健委副主任趙成芳說，核酸採樣、檢測已擴大至病例居住的博雅西園周邊社區，從目前的檢測結果來看，除病例及其居住、辦公環境檢出陽性外，其餘均為陰性。

趙成芳表示，對海淀區衛健委來說，接下來有3件事是最重要的：一是進行精準、詳細的疫調；二是根據核酸監測結果透露的線索，進一步進行溯源工作；三是配合街道切實開展好管控社區、封控樓宇居民的的醫療服務工作。