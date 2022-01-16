北京海淀區實施管控 首例Omicron本土患者足跡曝光

北京海淀區昨確診1例新冠肺炎本土個案，患者帶有Omicron變種病毒，追查發現，其足跡涉及多區及公共交通，其住所及工作地點所在的海淀區，已即時實施管控。此外，北京市疾控中心副主任龐星火昨強調，因瞞報、虛報或未按規定落實防控措施引發疫情防控風險或其他嚴重風險的，將依法追責、處罰，嚴重者將依法追究刑事責任。

綜合北京青年報等陸港媒體，北京海淀區第一時間啟動應急響應，立即展開排查，安排相關區域人員核酸檢測，截至昨下午6時，排查病例密接人員15人，均已落實管控。而患者同住的兩人核酸檢測呈陰性。

該名患者居住在海淀區上地街道農大南路博雅西園7號樓，工作單位位於海淀街道海淀新技術大廈。患者1月13日出現喉嚨不適症狀，1月14日曾出現發燒，自行前往核酸檢測點進行核酸檢測，自行服用藥物後症狀有所好轉，未有就醫。

足跡方面，患者確診前1月1日曾自駕前往全聚德清華科技園店用餐，曾去過一次廁所；下午與朋友乘坐地鐵至白塔寺，其後離開前往金融街購物中心一層連卡佛商店，在地下一層GREY BOX咖啡廳喝咖啡，地下一層Ole'超市購物。之後從阜成門地鐵站乘坐地鐵至上地站下車，晚上換乘公車至廂黃旗站下車回家。

1月2日至14日期間，同樣去過多區的購物中心購物、影劇院、沃爾瑪超市、金鋪、餐廳及滑雪場遊玩、及曾乘坐多輛公車，及地鐵線路。

北京市海淀區副區長林航昨晚表示，海淀區第一時間落人、落位、落管控，昨上午10時對病例居住社區、工作單位大樓進行了封閉管理。疾控會同公安開展全方位流調工作，堅持科學精準原則，嚴格落實各項管控措施。