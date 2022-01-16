冬奧在即爆Omicron本土疫情 北京疾控：非必要不出京

北京市昨晚新增一例本土確診個案，患者感染Omicron變種病毒，住在海淀區上地街道，在海淀新技術大廈工作。海淀區疾控中心重新採集的樣本及家庭環境樣本，都呈陽性。北京當局宣導市民在京過年，非必要不出京。

綜合陸港媒體，北京市疾控中心呼籲民眾堅持貫徹外防輸入、內防反彈的總策略不動搖，切實增強防控意識，履行個人防控責任。

北京市疾控中心又指，Omicron已成為全球流行的主導病毒株，全市疫情防控面臨境內外雙重風險，加上春節將至令人員流動更加頻繁，而北京冬奧會舉辦在即，疫情防控一刻不能放鬆，需要堅持常態化防控措施、減少人員聚集，堅持非必須不出境，宣導市民在京過年，非必要不出京。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，該名患者居於海淀區上地街道農大南路博雅西園，工作單位位於海淀新技術大廈。患者近14天沒有離開北京，沒有接觸患者，2名同住者核酸檢測均為陰性，家中多個環境樣本呈陽性，目前已轉至定點醫院隔離治療，屬輕症病例。

北京當局正展開溯源工作，並對患者及其密切接觸者進行流行病學調查；對病人所在社區、工作單位人員進行核酸排查，患者涉及的17個風險點已落實管控措施。