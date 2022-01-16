張文宏：仍相信這可能是新冠大流行的最後寒冬

「我依然對今年年底結束新冠大流行抱有很大的信心。」1月15日，在與央視新聞《相對論》記者的連線中，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，原則上講，經過未來一年，無論是群體免疫水平，還是通過疫苗建立的免疫屏障，再到新冠治療藥物的上市，都意味著「這可能是最後一個寒冬」。

不論是Delta還是Omicron，只是病毒發生了突變，澎湃新聞報導，張文宏曾表示，如果新冠與其他冠狀病毒發生重組，情況可能會比較糟糕。

在連線中，張文宏進一步解釋，到目前為止，這還是一個極低概率（機率）的事件。相信我們在應對新冠過程中積累的經驗，無論將來病毒發生怎樣的變異，人類還是有能力應付的。

有網友在連線中提問：當女生說她害怕因為今年疫情回不了家，該怎麼安慰她，給她加油？

張文宏說：「告訴她，這會是最後一個寒冬，我們加油。我們相信中國，相信世界，有這麼多人一起在努力，我們度過這個寒冬，明年的春節將不再那麼寒冷。」

被問及自己的新年願望時，張文宏說，希望明年春節，每個家庭都能夠團聚，每對異地戀的戀人都可擁抱在一起。