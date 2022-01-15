Omicron入侵北京 新增本土確診1例且源頭不明

中國北京市今晚通報，海淀區新增1例本土確診病例，經基因測序檢出Omicron，而且患者近14天沒有外省市旅居史，也沒有病例接觸史。由於傳播源頭未明，官方已展開大規模封控與流調。

相鄰的天津市爆發Omicron本土疫情後，北京今天也遭Omicron入侵，若疫情持續擴散，恐危及距離開幕只剩19天的北京冬奧。

北京市政府今晚8時召開疫情防控新聞發布會，北京市疾控中心副主任龐星火通報，今天新增COVID-19本土確診1例，該病例病毒基因測序檢出Omicron特異性突變位點。病例近14天內無外省市旅居史，無相關病例接觸史，家中多個環境樣本陽性，兩名同住人員核酸陰性。

龐星火公布這名患者自上月31日迄今的活動軌跡，顯示患者曾去過多間大型購物中心、超市、餐廳、咖啡廳，還曾去滑雪場滑雪、劇院看脫口秀。

她呼籲有相關時空軌跡的市民，儘速主動通報接受檢測，並表示已對17個風險點位採取管控措施。

北京市政府新聞發言人徐和建宣布，要對進返京風險人員第一時間落位管控篩查，確保不漏一人。對有14日內中高風險地區所在縣（市、區、旗）旅居史的進返京人員嚴格居家觀察、核酸檢測等措施。嚴防風險人員透過第三地進返京。減少人員流動，倡導跨省通勤人員居家辦公。

海淀區副區長林航表示，當地於15日上午10時對病例居住小區、工作單位樓宇進行了封閉管理，開展全方位流調工作。對博雅西園小區啟動臨時封控，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，待風險研判後明確進一步管控措施；對海澱新技術大廈啟動臨時封控措施，待風險研判後明確進一步管控措施。

她表示，截至今晚6時，排查新增病例的密切接觸人員15人，均已落實管控。對該病例在京居住地和辦公場所工作人員進行核酸檢測和重點部位環境檢測。累計採集人員樣本2430件、環境樣本32件，採樣結果待出。