北京出現一例本土病例，海澱展開嚴格管控措施

北京市海澱區今天（15日）傍晚通報，檢出1例新冠陽性個案。這是繼去年12月19日以來，北京通報的首例本土病例。

北京市海澱區疾病預防控制中心微信公眾號傍晚通報，1月15日上午9時50分，接獲第三方檢測機構報告1例COVID-19核酸檢測初篩陽性。海澱區第一時間啟動應急響應，對相關人員涉及海澱區活動軌跡區域採取管控措施，立即開展流調排查和相關區域人員核酸檢測，對涉及的外環境進行消毒殺菌。

據通報，下午4時，經市、區疾控中心覆核結果為陽性。該陽性人員住所為海澱區上地街道農大南路博雅西園，工作單位所在地為海澱街道海澱新技術大廈。

通報稱，下一步，海澱區將加快流調溯源，快速排查風險人員，嚴格落實各項管控措施。

據官方通報，北京此前出現本土病例是將近一個月前的2021年12月19日。北京1月2日才宣布本土病例已「清零」。

大陸網友發布的影片顯示，這名陽性個案所住的博雅西園小區已經實施管控，正在組織全體居民進行核酸檢測。