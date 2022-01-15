中國多地爆發Omicron 官方：動態清零仍有效

中國多地相繼爆發Omicron本土疫情，中國衛生官員今天說，雖然防疫工作嚴峻複雜，但疫情整體形勢尚屬平穩，「外防輸入、內防反彈」和「動態清零」，對防範Omicron仍有效。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制15日下午召開新聞發布會。針對陸媒提問Omicron導致本土疫情，防控措施是否會升級，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華作以上表示。

賀青華說，疫情整體形勢尚屬平穩，局部地區發生的本土聚集性疫情能夠做到短時間內有效控制。天津本土Omicron聚集性疫情波及河南安陽市和遼寧大連市；天津疫情仍在發展，但近3天新增病例多集中在隔離點篩查發現，「疫情外溢的風險逐漸在降低」。

他強調，陝西西安疫情進入收尾階段；河南鄭州和許昌疫情近日新增病例數持續下降，疫情有好轉跡象。

賀青華指出，廣東深圳新增病例均為集中隔離人員發現，疫情初步獲得控制。廣東珠海1月14日報告的感染者、廣東中山1月13日報告的感染者、上海1月13日報告的感染者，這3個地方的基因測序均為Omicron。

浙江杭州1月14日也報告了1名本土感染者，他認為，上述幾起疫情處於初期發展階段，需要加快風險區域人員排查和管控。多名感染者社會活動軌跡多，存在社區感染傳播風險。

賀青華認為，依據專家判斷，Omicron變異株不影響中國現有核酸檢測試劑的敏感性和特異性；中國「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」的總方針，對防範Omicron仍然有效。

在外防輸入方面：一，落實入境人員全程閉環管理；二，管控接觸入境人員物品和環境的高風險崗位人員；三，加大相關入境物品的抽檢比例；四，嚴格實施入境航空器終末消毒等措施，強化源頭管控，防堵疫情輸入。

在內防反彈方面，一，持續展開重點人群、重點場所和重點單位的監測預警；二，持續推進COVID-19疫苗接種；三，引導公眾做好日常衛生，通風、戴口罩、勤洗手等；四，快速處置每起散發或聚集性疫情。

賀青華說，持續關注包括Omicron在內的COVID-19變異株全球流行趨勢，加強相關變異株傳播力、致病性和對疫苗免疫效果等方面研究，及時評估輸入風險傳播的可能，根據評估情況指導各地動態調整疫情防控措施。