香港專家：社會與病毒共存前提是提高疫苗接種率

香港官方防疫專家劉宇隆今天表示，社會要與COVID-19病毒共存的大前提是「提高疫苗接種率」。他說，疫苗主要功能在預防重症和死亡，不管接種哪一款疫苗都不能完全預防感染Omicron。

香港衛生署衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今天在香港電台節目上，作以上表示。

劉宇隆強調，預防COVID-19重症死亡是疫情走出大流行的方向，社會要與病毒共存的大前提就是要提高疫苗接種率到全民，將COVID-19死亡率降到千分之一以下，這樣才不會壓垮醫療系統，社會及經濟活動才有機會恢復正常，香港才具備COVID-19由大流行轉為地方性流行病條件。

他表示，疫苗主要功能在預防重症和死亡，不管接種哪一種疫苗都不能完全預防感染Omicron。

劉宇隆建議，尚未接種疫苗的香港市民應盡早預約接種，哪款疫苗廠牌都可以。目前還有50多萬名70歲以上長者未接種第一劑，倘若不幸感染，引發重症及死亡機率將比已接種長者多出10多倍或20多倍。期望農曆年前後，再有30萬名70歲以上長者接種第一劑，以應對Omicron在社區未來幾週大規模傳播的風險。

他提到，不願意接種疫苗的原因很多，尤其是70歲、80歲的長者，有的是擔心副作用，有的是認為自己上了年紀、百病纏身，幾乎不外出的話，不接種也罷。最近Omicron有社區感染，甚至感染到長者的年幼孫子，這又觸發不少長者去接種疫苗的動力。

星島日報報導，香港現正經歷第五波疫情，行政長官林鄭月娥昨天宣布，Omicron疫情仍未受控，尚有爆發風險，現有社交距離措施需延長到2月3日（農曆大年初三）。農曆新年後，除非疫情出現明顯逆轉或爆發，否則將會逐步放寬受規限的處所營業，但必須以「疫苗氣泡」為基礎

「疫苗氣泡」指的是，職場員工必須完成疫苗接種，經醫生證明不適合接種者必須定期接受病毒檢測，光顧D類餐飲處所的顧客必須有2/3已接種疫苗。而巿民光顧在「疫苗氣泡」安排下營運的表列處所，則必須接種疫苗。