專家：Omicron經空氣傳播 塑膠隔板反使空氣更難流通

基於防疫考量，許多餐廳都會以塑膠隔板阻擋飛沫傳播，但香港特區政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉15日在香港商業電台節目中表示，Omicron變種病毒最主要傳播途徑並非飛沫傳播，而是空氣傳播。國外文獻顯示，餐廳使用塑膠隔板反而會讓空氣更難流通。他認為，塑膠隔板「心理作用多於一切」。

此外，梁卓偉也建議，應提升檢疫中心工作人員或機艙清潔人員等高危群組的防疫措施，相關人員不能只戴一個甚至兩個外科口罩（醫療口罩），執勤時應考慮改配戴N95口罩，同時上班前應接受快篩。

但他強調，N95口罩並不適合長時間佩載，一般民眾目前也不需改戴N95口罩，但可以考慮配戴較貼合臉部的口罩。

梁卓偉也建議，機艙清潔人員的防疫規格應比照醫院病房，同時應加強教育機艙清潔人員如何正確穿脫隔離衣。

梁卓偉還表示，香港大學研究發現，Omicron較不易引發肺炎。英國和南非也出現感染Omicron的人數，與重症住院人數、死亡率「脫鉤」的情況，亦即感染Omicron後病情似乎較輕。

但他認為，這主要可能與英國和南非疫苗接種率較高，或民眾平均年齡較輕有關，因為美國就看不到這種現象。