驚揭夫與已婚初戀外遇數年 她為這原因煩惱應否攤牌

驚揭多年枕邊人出軌，對象還要是舊情人，必定感到晴天霹靂。有香港媽媽在討論區發文分享，指跟丈夫結婚15年，育有1名孩子，近日卻揭發對方跟已婚育有3子女的前任出軌數年，更發現情慾訊息，令她煩惱應否狠心攤牌，卻又擔心離婚搬走會失去2人合資購買的房子，「我姐姐叫我不要搬出來，房子都沒了，但我還能跟他同床嗎？」，遂求問網友意見。

該港媽早前在親子王國以「剛發現丈夫跟puppy love（初戀）偷偷約會幾年」為題發文，指自己與丈夫相識25年，結婚15年，育有1名12歲孩子，有時因孩子學業問題而吵架多了，而過去幾年2人已沒有性生活，但一直以為是丈夫生理問題及吃生髮藥所致，丈夫也從來沒有外出過夜不回家，假期也是家庭日。

不過4年前，丈夫在巴士上重遇其初戀前任，並有相約見面，她都知悉事件，因而沒有太在意。直至近日她使用電腦時，無意中發現隱藏了的2人對話內容，包括情慾對話及女方穿着內褲的照片。

港媽得悉後非常心痛，直言女方已婚並育有3名子女，她痛心道：「為什麼這兩人可以這樣做？」，細想之下更覺得丈夫這幾年自己的態度愈來愈惡劣，但她選擇忍受。她表示，曾想過待兒子長大後與丈夫離婚，但由於4年前2人合資買樓，物業卻只寫有丈夫名字，擔心離婚後不但會影響兒子，甚至會失去該物業，「我姐叫我不要搬出來，房子都沒了。但我可以仍跟他同床嗎？我可以當無事一起面對兒子嗎？」

帖文引起網上熱議，不少網友都認為樓主應與丈夫攤牌，「看完你的post我都難過，婚姻出現問題好難繼續下去」；也有人說離婚都未必會失去物業，「雖然層樓沒有妳的名字，但作為婚後居所，而妳又結婚多年，妳一定至少有一半」，建議她先諮詢律師意見。

港媽其後補充指，已跟丈夫攤牌，對方一開始否認出軌，並將視線轉移到其身上，反指她近年態度有異導致關係轉差，港媽因而將出軌對話備份透過電郵傳給丈夫。她指當日噁心畫面不斷在腦海中重播，難以面對丈夫，已下定決心離婚及搬離住所，打算待兒子考試後跟他說清楚事件，而丈夫則表示不會賣樓，「因這是他用血汗錢買的，會將我給過的錢给我，但不會 是一人一半」，不禁感嘆「我很難過，我眼前的人是我相處25年的人」。

一對情侶由相識到決定共結連理，的確是種特別的緣份。有網友於討論區撰文，表示與妻子結婚4年，但因為妻子未有在外工作，一直過著低物慾、低能量的宅女生活，加上樓主也甚少有活動，令彼此之間難有共同興趣及話題，樓主更稱婚後比之前更寂寞。

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文章授權轉載自《香港01》