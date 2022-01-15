二手拍賣網見18元兒童畫作 網友讚可愛不介意買下

潮流興網購，近年更興起二手拍賣平台，讓人販售或交換物品，方便之餘又環保。自相關平台出現，拍賣網上不時出現千奇百怪的「貨品」，近日就有網民發現有賣家以5元港幣(約18元台幣)的價錢放售充滿童趣、疑出自小朋友手筆的畫作，更標明「僅此一幅」。看過畫作的網民紛紛大讚可愛，又猜測販售PO文或是家長與孩子的親子活動，笑稱不介意買下畫作，「當作鼓勵小朋友，讓他也賺點零用錢」。

連登網友「Sailor Moon」周三（12日）發文，指在二手拍賣平台「發現了一些可愛的東西」，原來有人在拍賣網站上出售據信是由小朋友畫的畫作。相關拍賣貼文可見，畫作主題為「海底世界」，畫中可見海洋內有熱帶魚、魔鬼魚、鯨魚及八爪魚等生物，岸上亦有疑似冰屋的建築物，無論畫風或筆觸也充滿童趣。貼文更介紹畫作由名為Sherwood的「畫家」所畫，更標明「僅此一幅」，定價港幣5元(約18元台幣)。

不少網友認為畫作非常可愛，估計商品只是家長開玩笑式上載到平台拍賣，或是作為親子活動，鼓勵孩子發揮藝術天份，「可能有家長想鼓勵小朋友畫畫，又讓他賺零用錢」、「其實很好，家長鼓勵小朋友，拍賣的5元其實是象徵意思意思」、「如果因為賣出而鼓勵到小朋友，也是件暖心的事」。

事實上該拍賣網站也有不少標明為自家畫作的商品出售，雖然質素或許參差不齊，也提供了平台讓人展示作品或尋找知音人，甚至有人認為可藉此教育孩子，「用這個方法讓小朋友知道自己的創作也是有價值的，成就這件事好快樂」、「可以教小孩金錢的概念，也讓他感受一下賺錢的感覺，靠自己賺錢的滋味，賺到錢又可以捐出幫助人」、「重點不是錢，是有人想要你這幅畫，被欣賞被認同的感覺，對小朋友的自信好重要」。

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文章授權轉載自《香港01》