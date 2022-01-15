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大陸新增104例本土新冠確診 Omicron已入侵4省5地

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
河南安陽是目前大陸疫情最嚴重的地區，本月8日以來累計確診病例已達235例。圖為當地交警14日在京港澳高速安陽北下站口對進出市區車輛進行管控。新華社
河南安陽是目前大陸疫情最嚴重的地區，本月8日以來累計確診病例已達235例。圖為當地交警14日在京港澳高速安陽北下站口對進出市區車輛進行管控。新華社

據大陸國家衛健委通報，1月14日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例165例。其中境外輸入病例61例，本土病例104例。其中，廣東省珠海市14日晚間通報在大規模核酸檢測中，確定7例陽性個案，基因測序初步判斷為Omicron變異株。至此，Omicron已入侵大陸四省五地。

大陸當天本土病例涉及五個省份，分別為：河南52例，其中安陽37例、許昌12例、鄭州3例；天津39例，其中津南區37例、西青區2例；廣東8例，其中珠海6例、深圳2例；陜西4例，均在西安；浙江1例，在杭州。

中國大陸14日還報告新增無症狀感染者25例，其中境外輸入23例，本土2例均在廣東，其中廣州1例、珠海1例。

廣州14日新增的無症狀感染者為航空公司國際航班清潔員，是在例行新冠病毒核酸檢測中被發現的。

央視新聞指出，本月中國大陸已有四個省份報告本土Omicron疫情，珠海為最新一起。目前Omicron疫情已涉及廣東珠海、廣東中山、天津、遼寧大連、河南安陽五地。

截至14日24時，中國大陸現有確診病例3,451例，其中重症病例11例，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬1,609人。

廣東 Omicron

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