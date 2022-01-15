大陸新增104例本土新冠確診 Omicron已入侵4省5地

大陸以「動態清零」進行防疫，但是突如其來的封閉式管理、封城、封小區，讓生活遭遇不便。以西安來說，儘管這次的疫情已累計2031人感染，但死亡人數是零，而延後就醫的孕婦、緊急患者、沒有物資的人們卻付上了生命代價，這也讓「動態清零」政策開始檢討、受到檢驗。

2022-01-15 00:10