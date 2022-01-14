Omicron入侵廣東珠海 保育員打3劑疫苗仍確診
中國廣東省珠海市政府今晚通報，在當地檢出COVID-19陽性個案7例，基因測序初步判斷為Omicron。其中1例確診是幼稚園保育員，去年11月已接種第3劑疫苗。
珠海官方並宣布展開全體市民核酸檢測。今天稍早，珠海機場已取消即日起所有飛往北京的航班，以免疫情擴散，進而影響即將開幕的北京冬奧。
綜合央視新聞等陸媒報導，廣東中山市坦洲鎮昨天報告在就診患者檢出1例本土陽性個案後，相鄰的珠海市香洲區南屏鎮、前山街道等當天展開大規模核酸檢測，截至目前確定陽性個案7例，其中1例確診，6例為無症狀感染者，基因測序初步判斷為變異株Omicron。
根據通報，確診病例是一名53歲女子，在南屏鎮廣榕園幼稚園擔任保育員，她已於2021年11月27日接種第3劑疫苗。
珠海今天已展開全民核酸檢測，要求市民非必要不離市，離市需持24小時內核酸陰性證明。
珠海官方除封控病例有關區域外，同時宣布全市美容美髮、按摩水療、棋牌室、麻將館、網咖、酒吧、KTV、劇院、電影院、健身房、遊戲廳、體育館、游泳館等密閉場所暫停營業。
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