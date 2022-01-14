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珠海發現七例本土確診病例 珠海飛北京班機停航

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣東珠海市14日開展全民核酸檢測。（香港文匯網）
廣東珠海市14日開展全民核酸檢測。（香港文匯網）

14日晚，廣東珠海市政府召開新聞發布會，通報珠海市當前疫情防控形勢和疫情防控最新工作進展情況。在經過大規模全員檢測後，發現已有七例本土確診病例，全是Omicron變種病毒。珠海市政府要求全體市民，不離開珠海，不出廣東省，珠海飛北京班機也暫時停飛。

1月13日上午中山市坦洲鎮報告1例本土病例。當天珠海市香洲區南屏鎮、前山街道等開展大規模核酸檢測，截至14日晚間確定有陽性個案7例。經市疾控中心覆核陽性，基因測序初步判斷為奧密克戎病毒。

稍早，從珠海機場獲悉，根據民航疫情防控要求，即日起珠海機場出發前往北京的航班全部取消。

另據澳門政府海事及水務局消息，因應疫情防控需要，澳門內港客運碼頭往返珠海灣仔口岸的海上客運服務，自14日下午3時起暫停，直至另行通知。廣州市交通運輸部門亦表明，廣州市臨時暫停廣州至珠海公路客運班線運營。恢復時間另行通知。

針對疫情，珠海市疫情防控指揮部指出，根據珠海市及周邊地市疫情防控發展形勢，為進一步精准科學、從快從嚴控制疫情傳播，全體市民非必要不離開珠海、不出省。確需離開珠海，需憑「粵康碼」綠碼，並持有24小時內核酸檢測陰性證明。

疫情 北京 廣東

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