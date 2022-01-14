醫院拒收孕婦被停業 西安衛健委「一刀切」處罰方式受質疑

西安高新醫院和西安國際醫學中心醫院因延誤治療被處罰的消息繼續發酵，要求醫院停業整改的處罰辦法引起了不少質疑聲音。這其中也包括從醫人員。

西安國際醫學中心整形科主任郭樹忠13日在微博上發文表示，因為自己所在醫院被處停業，他也被禁刀了。但是他的病人當中，有117位小耳畸形患者（其中絕大多數是孩子），目前急需手術，在這種情況下他感到十分焦慮。這條微博引發了不少討論，得到了數萬轉發和數千條評論。

1月初，一名懷孕8個月的孕婦因為核酸檢測陰性報告的有效期超出了幾個小時而被西安高新醫院拒之門外，因為等待時間過長而流產。還有一位網友發文稱自己的父親因心絞痛前往西安國際醫學中心醫院就醫，但是因為沒有核酸檢測報告而被拒診，後來因延誤治療而死亡。這兩起事件在社交平台上引起巨大的輿論風波。

西安市衛健委13日通報，在該市爆發本輪新冠疫情之後，西安高新醫院和西安國際醫學中心醫院因延誤治療造成惡劣社會影響，被處以停業整頓等懲罰。此處罰決定引發了一定爭議，包括前《環球時報》主編胡錫進也發文表示，第一感覺是處罰「重了」。他提出疑問，在疫情的背景下，醫療資源緊張，這兩家醫院停業整頓，周圍居民看病是否會受到影響？還有醫院裡醫護人員和其他雇員的生計怎麼辦？

在醫生郭樹忠的微博引發社會關注之後，西安市衛健委和西安國際醫學中心醫院溝通決定，特批他為急需治療的小耳畸形患兒進行手術。他也在14日發表博文表示：「作為這些患兒的主治醫生，我由衷的為他們和他們的父母高興，也感謝上級領導能夠體諒到孩子們的疾苦！」

「搜狐新聞」官方微博發表署名「杜虎」的評論文章指出，西安市衛健委制定了《高新區兩所醫院停診期間保障群眾正常就醫工作方案》，旨在對相關社區民眾的就醫進行分流安置。但是分流方案在執行過程中仍然存在問題。比如重症患者出現轉院困難，還有離開原本熟悉病情的醫生，換到陌生醫院會給病人造成不安等。

該評論指出，對於郭樹忠醫生給予特批手術，固然是一種特事特辦的好方法，但是不是可以將工作做在前面？「醫療機構不是街邊隨便的一家小餐館、小賣部，這家停業了還有另外一家，醫療機構停業整頓實際關系了周邊千千萬萬的患者利益，一刀切地全部關停還是值得商榷的。」評論最後呼籲，無論如何，處罰醫院也不能影響病人看病，要更好地做到「人民至上，生命至上」。

在郭樹忠醫生的微博下，也有不少網友評論指責西安市衛健委的處罰辦法不合理。比如「Bushytailedfox」寫道：「為這117名孩子慶幸。但什麼時候也能重視其他病人？沒有人願意生病，沒有人願意去醫院，病人都是被逼無路才會在這種時間求醫問診，相關部門能不能做點人事支持前線醫生們的工作，而不是把病人的生路堵死！」網友「Uuulyssess」則指出，應該對西安衛健委追責，「一群不以人為本的管理者，有什麼資格瞎管理」。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】