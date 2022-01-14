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廣東珠海檢出1例陽性 取消所有飛往北京航班

中央社 / 台北14日電

COVID-19持續在中國蔓延，官方要確保疫情不影響北京冬奧。據陸媒報導，廣東省珠海市今天因為檢出1例陽性個案，珠海機場隨即取消所有飛往北京的航班。

澎湃新聞報導，從珠海機場獲悉，根據民航疫情防控要求，今日起珠海機場出發前往北京的航班，全部取消。

珠海疫情防控指揮部13日發出通告，所有從珠海機場搭機離開的旅客，必須提供航班起飛前24小時的核酸檢測陰性證明。

珠海市今日通報發現一名居民COVID-19初篩陽性，這是珠海在中國大陸本輪疫情的首例。

與北京只距離137公里的天津，疫情仍未受控。天津市疫情防控指揮部今日宣布，15日早上7時起進行全市第三輪全員核酸檢測，並在24小時內完成檢測工作。

天津市委書記李鴻忠今日在市防控指揮部表示，要聚焦盡早實現「社會面清零」目標。

天津市9日展開全市第一輪全員核酸檢測，12日進行第二輪全員核酸檢測；連同15日將進行第三輪全員核酸檢測，等於7日內進行3輪全市核酸檢測。

疫情 北京冬奧 機場

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