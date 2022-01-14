寵物貓困染疫大樓！飼主求救 深圳衛健委霸氣回：電話多少

深圳衛健委早前以霸氣回覆「電話發我」，回應有孕婦求助因住院需要核酸檢測證明，卻久等12小時還未出結果，嬴得不少大陸網友激讚。

又見「電話多少」的霸氣回覆，同樣來自深圳市衛健委。在1月10日，一名市民在深圳衛健委文章下留言，反映其寵物貓被困在封控辦公樓內，然後短短5分鐘內就得到深圳衛健委的回覆，並表明「會有人和你聯繫」。翌日上午，消殺人員就上門為3隻寵物貓補充充足的糧食。

據大陸傳媒報導，深圳龍崗區神舟大廈突發新冠肺炎疫情，整幢在1月7日凌晨即要封閉管理。深圳市民愛玲在上午10時得知消息，但當時其3隻寵物貓還在大廈內。愛玲是一名銷售員，農曆新年前需要頻繁出差，故將寵物貓寄養在公司，「我們公司對寵物很友好，有專門的貓房，平時同事會給貓咪餵食，也會一起玩。我們公司周末也會有同事值班，所以不用擔心。」

由於事發突然，封樓之前同事已經全部下班，沒來得及帶走寵物貓。雖然上一次添食是在1日5日左右，儲備糧應該夠吃3天，但封控不知道要持續多久，故愛玲十分擔心。愛玲一開始先是聯繫大廈物業和社區工作人員，但他們都表示無法進入。及至10日上午10時許，愛玲在深圳衛健委最新發布文章的評論區留言求助，結果這條沒有被精選的留言，在短短5分鐘內就得到了回覆「電話多少」、「會有人和您聯繫」。

報導指出，工作人員很快就致電愛玲商量解決方案。由於消殺人員需要進入大廈進行消殺工作，可以順便幫忙餵食，愛玲只需把水和貓糧等送到大廈警衛處即可。最後在11日上午9時，愛玲與朋友一起將自動餵食器、水和貓糧送到大廈警衛處，並由消殺人員將物資消殺並帶入大廈。約兩小時之後，愛玲就接到消殺人員的反饋圖片。

愛玲的寵物貓目前已獲補充充足的糧食。 圖／擷自極目新聞

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文章授權轉載自《香港01》