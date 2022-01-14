大陸新增201例新冠確診 河南疫情最嚴重

大陸國家衛健委通報，大陸昨增201例新冠確診，其中本土病例有143例，以河南98例最多，其次是天津34例、陝西西安8例，上海2例，廣東1例。

河南爆發本輪疫情疫情以來，已連續6天確診病例高於50例。有鑑於西安發生孕婦在封城時期流產事件，疫情最嚴重的安陽開啟「綠色通道」，確保孕婦就診。

天津迄今仍在查找本輪疫情的「零號病人」。天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，1月8日最初確診的兩個病例，並未發現與境外輸入病例有關，沒有近14天離津情況，也沒有中高風險地區旅居史。病毒全基因組測序進一步印證，兩例本土病例屬於同一傳播鏈，但又與境外輸入的不同。

張穎說，一方面，不能完全排除病毒直接從境外輸入天津的可能性，除了人之外，還有物體與環境的傳播；另一方面，也有可能是入境病例通過其他地區傳入天津，正圍繞線索進一步深挖。

封城的西安確診數連續多日下降，多區已展開復工復產。

據大陸國家衛健委通報，13日境外输入病例58例，包含上海30例，廣東9例，廣西4例，天津3例，遼寧3例，浙江3例，福建3例，四川2例，北京1例。

中國大陸13日還新增無症狀感染者42例，其中境外輸入38例；本土4例，上海3例，其中普陀區2例、靜安區1例；天津1例，在西青區。

截至13日止，中國大陸現有確診病例3,431例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例10萬4,580例。