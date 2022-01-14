大陸新增143例本土新冠確診 多地展開核酸普篩

據大陸國家衛健委通報，1月13日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例201例。其中境外輸入病例58例，本土病例143例。

當天本土病例分別為：河南98例，其中安陽69例、許昌25例、鄭州4例；天津34例，其中津南區28例、西青區3例、河西區2例、紅橋區1例；陜西8例，均在西安；上海2例，其中普陀區1例、寶山區1例；廣東1例，在中山。

當天中國大陸還報告新增無症狀感染者42例，其中境外輸入38例，本土4例。當天新增本土無症狀感染者分別為：上海3例，其中普陀區2例、靜安區1例；天津1例，在西青區。

為防控疫情，大陸多地近日相繼開展新一輪全員核酸檢測。天津在剛結束的第二輪全員核酸篩查中，就檢出陽性感染者44例，其中32例來自集中隔離點，12例來自疫情封控和管控區。

目前疫情相對嚴峻的河南安陽，則於13日啟動第四輪全員核酸檢測。廣東珠海也宣布，14日起開展全民核酸檢測。

中國工程院院士張伯禮日前受訪時指出，今冬到明春依然是對抗新冠病毒和流感病毒的關鍵時期。針對隱匿性傳播、多點散發伴隨局部暴發的疫情流行形勢，各省市都應提前制定疫情防控預案，提前儲備必要物資，提前培訓隊伍，做到常備不懈。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡則呼籲民眾，春節期間「非必要不離滬，非必要不出境」，盡量減少不必要人員流動，留在上海過年。如果實在要出行，建議旅途期間全程做好個人防護，做好手部消毒，並開展自我監測。

截至13日24時，中國大陸現有確診病例3,431例，其中重症病例11例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬8,806人。