上海新增2例本土確診和3例本土無症狀感染

上海市衛生健康委13日通報，在對11日1例境外輸入無症狀感染者的相關隔離管控人員例行新冠肺炎病毒核酸檢測中，發現2例本土確診和3例本土無症狀染者，均已轉運至上海市公共衛生臨床中心；靜安寺街道愚園路228號列為中風險地區。

「上海發布」微信公眾號報導，這5名人員均與11日報告的1例境外輸入無症狀感染者相關聯，屬同一傳播鏈，都在隔離管控期間例行檢測發現。

其中人員1、2、3人是某奶茶店的服務人員；人員4是人員3的妹妹，兩人同住；人員5則是待業人員。

確診病例的工作地靜安區靜安寺街道愚園路228號列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，全球疫情處於大流行狀態，境內多地報告本土疫情，「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻複雜，要保持高度警惕之心，緊盯「入城口、落腳點、流動中、就業崗、學校門、監測哨」。