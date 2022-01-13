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上海爆5本土確診 對違反「14+7」者追究法律責任

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
受境外輸入關聯疫情影響，上海市本土疫情重燃。圖為浦東機場。（中新社）
受境外輸入關聯疫情影響，上海市本土疫情重燃。圖為浦東機場。（中新社）

受境外輸入關聯疫情影響，大陸上海市再次爆發本土疫情。據上海市衛健委13日晚間通報，上海新增2例本土確診病例和3例本土無症狀感染者，與11日報告的1例境外輸入無症狀感染者有關。

上海市衛健委晚間召開記者會指出，今日在對1月11日，上海市報告1例境外輸入無症狀感染者的相關隔離管控人員，進行的例行新冠肺炎病毒核酸檢測中，發現5名檢測結果異常人員。

經進一步檢驗後，上海市13日確認新增2例本土確診病例、3例本土無症狀感染者，目前上海市、區疫情防控應急處置機制立即啟動，並將5人轉運至上海市公共衛生臨床中心治療。

疫調結果顯示，上述5人多為靜安區愚園路某奶茶店員工，為境外輸入無症狀感染者的密切接觸者，由於該區位處上海市靜安核心商圈，截至13日19時，上海市累計排查到上述5人在滬密切接觸者304人，進行隔離管控，目前核酸檢測結果均為陰性，並已累計排查篩查3萬783人。

為防堵接下來春節期間，恐持續升溫的境外輸入關聯疫情風險，上海市衛健委同時宣布，對入境人員違反上海「14+7」管控規定者，將採取依法追究法律責任，進行失信懲戒，和曝光違規行為，定期通報為違反上海居家健康監測的負面典型等懲戒措施。

在此之前，上海市衛健委13日一早曾通報，1月12日0到24時，上海報告新增31例境外輸入性新冠肺炎確診病例。

上海 疫情 新冠肺炎

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