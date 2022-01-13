大陸傳某券商規定員工禁炫富 不准開豪車、名錶、包包

大陸網路上最近流傳一則券商行為準則，明確對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風」四方面進行行為規範，多方面禁止員工「炫富」，其中特別提到，「工作環境下不允許開豪華車（人民幣100萬元以上）、戴高檔手錶（15萬元以上）、使用高檔包（5萬元以上）」。引起業界及社會關注。

財聯社報導，這則券商「固定收益融資部員工社會行為準則（試行版）」（簡稱行為準則）多方面對「炫富」行為做出明確要求，目的是避免帶來負面影響。

「行為準則」稱，為堅持「共同富裕」的社會價值觀，符合當前的社會形勢，固定收益融資部頒布部門員工的社會行為準則，避免炫富，高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。

其中，「行為準則」最值得注意的是關於奢侈品使用的相關規定，比如，工作環境下（上班時間、有客戶在場的任何場合）須穿著得體，不允許開豪華車（人民幣100萬以上），戴高檔手錶（15萬以上）、使用高檔包（5萬以上），以及使用其他不合時宜、奢華訂製的物品。

言談舉止的要求主要針對「曬薪酬」等行為，目的是避免留下高調奢侈的行業形象。例如，對外交流時需迴避討論任何奢華主義內容；不允許在使用社交軟體、社交平台（公開媒體，包括朋友圈，抖音，小紅書等）時發薪資、獎金等截圖或具體金額，不在平台上發布高端奢侈品、高端旅行及高端餐飲、酒水的相關內容。

對外宣傳內容上也對「薪酬待遇」等敏感資料做出限制，在對外宣傳及徵才訊息中，不可含有薪資和待遇資訊的表述；徵才廣告不允許標注高薪和高抽成、強資源等要素。

而這讓不少券商從業者叫苦喊冤，紛紛表示自己是被平均的，「說得好像我們有（人民幣）100萬以上的車，15萬以上的錶，5萬以上的包一樣，現在獎金延遞成什麼樣了，平均薪酬害苦了底層工作者，企業中的高層和基層職工相差懸殊，但行業降低薪酬各層級都降。」

儘管上述準則真實性仍有待考證，但大陸證券業薪資問題已引發相關部門的重視，中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，為瞭解行業對完善薪酬管理制度的意見建議進行調研。