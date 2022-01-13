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香港理大成功研發可殺滅COVID-19病毒物料

中央社 / 香港13日電

香港理工大學成功研發一種可以殺滅COVID-19病毒的物料，這種物料可以製造成門把、電梯按鍵或抗菌保護套，可在20分鐘內幾乎殺滅所有病毒及病菌。

香港無線電視台今天報導，理大學者數年前首先發現正電荷陽離子等可刺破病毒細胞膜的化合物。

校內的紡織及服裝學系一年半前率領跨學科團隊，把相關化合物揉合樹脂，製成一個半透明抗菌薄膜。

研究發現，這種薄膜可在20分鐘內幾乎殺滅所有病毒及病菌，包括COVID-19病毒、金黃葡萄球菌及大腸桿菌等。抗菌薄膜一年內可殺滅9成病毒及病菌，而且3年內有效。

理大相關研究團隊利用3D列印技術，把這些抗菌物料製成大門手把、電梯按鍵或保護套等。保護套成本約20元港幣（約新台幣70元），電梯按鈕更少於10元（約新台幣35元）。

報導引述理大工程學院院長文效忠說，這些物料製成的用具，可以讓人觸摸數年，同時具有抗毒、抗菌功能，用途無限。

據報導，研究團隊已獲深水埗官方民政事務處邀請，將在區內為超過100幢沒人管理的舊式住宅大樓製造大門手把護套，防止COVID-19病毒傳播。

電梯 COVID-19 香港理工大學

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