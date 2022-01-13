陸核酸檢測龍頭子公司涉新冠傳播 暫停許昌市檢測工作

大陸新冠核酸檢測服務龍頭金域醫學旗下鄭州金域臨床檢驗中心一名張姓區域負責人涉違反傳染病防治法，有引起新冠肺炎傳播行為，遭到立案偵查並採取強制措施。金域醫學12日晚間公告指出，目前鄭州金域已暫停在河南許昌市的核酸檢測工作，河南其他地區核酸檢測工作正常進行。

路透報導，公告指出，集團經營一切正常，該事件目前不會對集團整體經營造成重大影響。

對於張姓員工因「實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或有傳播嚴重危險的行為」遭刑拘事件，金域醫學表示，對於網路上出現「主動傳播病毒、「丟失樣本」、「偽造數據」、「瞞報數據」等傳言，經公司調查，不存在上述情形。

河南省許昌市公安局12日通報，金域醫學鄭州臨床檢驗中心張姓區域負責人近日因實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或有傳播嚴重危險的行為，禹州市公安局10日以其涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。

金域醫學12日在微博發布聲明指出，2日，鄭州金域接到河南省許昌市下屬禹州市衛健部門的通知要求參與禹州市疫情防控篩查；10日，公司當地工作人員接受公安機關調查問詢，目前仍在調查階段，沒有結論。集團正在積極配合對事件進行調查，及時向公眾公布調查結果。

聲明還指出，對於惡意造謠傳謠者，公司將保留依法追究其法律責任的權利。21世紀經濟報導指出，市場上有傳言稱是員工丟失試劑盒，然後偽造陰性證明。

金域醫學官網介紹，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司是金域醫學集團第五家子公司，位於河南省鄭州市自貿試驗區，成立於2008年1月28日，為河南省衛生廳批准第一家具醫療機構執業許可證的第三方檢驗機構，在河南省內有37個服務網點，覆蓋全省18個地市所有縣區。