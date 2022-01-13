3.46億人參與 大陸冰雪運動達標

大陸國家體育總局委託統計部門開展的「帶動三億人參與冰雪運動」統計調查日前公布報告。數據顯示，中國大陸已實現「帶動三億人參與冰雪運動」的目標，中國大陸冰雪運動參與人數達到3.46億人，居民參與率達到24.56%。

新華社報導，2021年10月，受大陸國家體育總局冬季運動管理中心委託，大陸國家統計局社情民意調查中心開展了「帶動三億人參與冰雪運動」統計調查。調查數據顯示，2015年北京成功申辦冬奧會以來，截至2021年10月，中國大陸冰雪運動參與人數達到3.46億人。

分地區來看，東部地區參與人口為1.43億，中部地區為0.68億，西部地區為0.84億，東北地區為0.51億。由於氣候原因，東北地區居民的冰雪運動參與率最高，其後的東部、西部和中部地區參與率相差並不明顯。

數據顯示，在2015年以來參與過冰雪運動的受訪群眾中，「個人自發參與」的比重最高，為92.64%。從參與冰雪運動的目的來看，選擇「娛樂休閒」的比重最高，為70.35%，其次是「強身健體」占比15.78%，選擇「興趣愛好」的占比11.49%。

近三分之二的受訪群眾表示願意參與冰雪運動，近六成的受訪群眾認為當前參與冰雪運動的氛圍較好。受訪群眾對中國大陸成功舉辦2022年北京冬奧會充滿信心。

在申辦北京冬奧會過程中，中國大陸做出「帶動三億人參與冰雪運動」的莊嚴承諾。借助北京冬奧會的重大機遇，中國大陸努力克服南北氣候差異明顯、冰雪資源分布不均、設施服務尚不完善等不足，全面實施冰雪運動「南展西擴東進」和「四季拓展」的戰略，創新擴大冰雪運動產品和服務供給，完善建立冰雪運動普及推廣體系，打破了冰雪運動時空局限，讓冰雪運動的參與人群從小眾走向全民，參與時間從冬季變為全年。